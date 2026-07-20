Una vasta operazione di contrasto alla criminalità giovanile, condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale, ha visto un'importante azione anche a Cremona. L'intervento, coordinato dalla questura locale e realizzato dalla Squadra Mobile in sinergia con l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, si è focalizzato sulle aree urbane considerate a rischio o già note per episodi di violenza e spaccio di stupefacenti. Tra le zone setacciate figurano piazze, giardini pubblici, le immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e i centri commerciali.

Nel corso dei controlli, sono state identificate oltre 1600 persone, di cui ben 120 minorenni. L'attività investigativa ha portato alla denuncia di 15 maggiorenni e tre minori, per un totale di 18 individui. I reati contestati spaziano dal furto aggravato alla ricettazione, dalla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio alle lesioni personali aggravate. Sono stati inoltre perseguiti casi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, soggiorno illegale sul territorio nazionale e violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

L'intervento mirato della Squadra Mobile a Cremona

La Squadra Mobile di Cremona ha concentrato le proprie indagini su un gruppo di giovani, alcuni dei quali appena maggiorenni, ritenuti attivamente inseriti in un contesto di spaccio di droga.

Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare un significativo quantitativo di stupefacenti: 40 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina, tutti già meticolosamente suddivisi in dosi pronte per la vendita. Oltre alle sostanze, sono stati rinvenuti e sequestrati due bilancini di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, e una cartuccia inesplosa, elemento che sottolinea la potenziale pericolosità del contesto.

Questa operazione locale si inserisce in un quadro più ampio di azioni coordinate dalla Polizia di Stato, volte a contrastare la criminalità giovanile su tutto il territorio nazionale, dimostrando un impegno costante e capillare delle forze dell'ordine.

Il bilancio della maxi operazione in Italia

L'offensiva contro le baby gang e la criminalità giovanile ha interessato complessivamente 44 province italiane. L'attività, sapientemente coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha avuto come obiettivo i giovani dediti, sia in gruppo che singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e di armi, nonché a comportamenti illeciti che possono sfociare in forme di discriminazione e odio. I risultati a livello nazionale sono stati consistenti: 492 maggiorenni e 47 minori sono stati arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Parallelamente agli arresti, sono stati denunciati in stato di libertà 791 maggiorenni e 163 minorenni. Le accuse per questi ultimi includono ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'imponente azione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di oltre 160 chilogrammi di droga e di 30 mila euro in contanti, a testimonianza della portata del fenomeno. L'operazione ha inoltre previsto un'attenta attività di monitoraggio di oltre 100 profili social di giovanissimi, spesso utilizzati per inneggiare alla violenza o per organizzare attività illecite, evidenziando l'attenzione delle autorità anche alle dinamiche digitali della criminalità giovanile.