Ancona si prepara ad accogliere la seconda edizione di 'Segni di Vita', un'importante serata di beneficenza che si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 20:30. L'evento, promosso congiuntamente dalla Commissione regionale Pari opportunità e dal Comando Militare Esercito Marche, avrà luogo nella suggestiva cornice del chiostro del complesso di San Francesco ad Alto, sede del Comando Militare Esercito Marche nel capoluogo dorico.

Questa iniziativa di solidarietà si colloca in un contesto significativo, celebrando l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

Il suo scopo primario è sostenere l'omonimo progetto 'Segni di Vita', specificamente ideato per offrire un aiuto concreto a donne in condizioni di fragilità sociale e sanitaria, incluse quelle che affrontano le sfide legate all'HIV/AIDS.

La serata prevede un ricco programma culturale e conviviale. In scena andrà lo spettacolo 'L’ombra del Santo - Canzoni che senza saperlo conversano con Francesco', che vedrà protagonisti Sara Jane Ceccarelli alla voce e narrazione, affiancata da Paolo Ceccarelli alla chitarra elettrica e lap steel. Al termine dell'esibizione, i partecipanti potranno godere di una cena informale in piedi, un momento di condivisione e socialità.

I proventi della serata saranno interamente devoluti all'associazione Opere Caritative Francescane Odv.

Questa realtà, da tempo impegnata nel sostegno a persone in difficoltà, gestisce servizi fondamentali come la Casa Alloggio 'Il Focolare', un rifugio per chi convive con l'HIV/AIDS, e il servizio di prevenzione 'Ancona Check Point', che offre la possibilità di effettuare test rapidi gratuiti e anonimi per HIV, HCV ed epatite C, rappresentando un presidio essenziale per la salute pubblica.

Il contributo delle istituzioni e delle Forze Armate

Il Comando Militare Esercito Marche ha dimostrato ancora una volta la propria sensibilità e il proprio impegno sociale, mettendo a disposizione i propri spazi per l'evento. Questa scelta conferma l'attenzione delle Forze Armate verso i temi cruciali della solidarietà e dell’inclusione sociale.

La collaborazione tra il Comando e la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche si è già concretizzata in passato attraverso iniziative di successo, come la raccolta fondi dello scorso anno, che ha permesso di destinare ben 11.840 euro all’associazione Opere Caritative Francescane Odv, a testimonianza di un impegno continuativo.

Durante le edizioni precedenti, i rappresentanti delle istituzioni e dell'associazione hanno costantemente evidenziato l'importanza di queste iniziative. Esse sono fondamentali per sostenere le donne che vivono situazioni di vulnerabilità, garantendo loro sia l'accoglienza necessaria sia l'accesso a cruciali attività di prevenzione. Tutto ciò avviene in un contesto che valorizza profondamente la memoria e la spiritualità di San Francesco d’Assisi, figura ispiratrice di carità e attenzione verso i più deboli.

L’impegno dell’associazione Opere Caritative Francescane Odv

L’associazione Opere Caritative Francescane Odv, beneficiaria dei fondi raccolti con l'evento 'Segni di Vita', svolge un ruolo cruciale nel territorio. Gestisce servizi di accoglienza e assistenza dedicati a persone in condizioni di fragilità, con una particolare attenzione rivolta alle donne e a coloro che convivono con l'HIV/AIDS. Tra le sue attività principali spiccano la gestione della Casa Alloggio 'Il Focolare' e l'organizzazione di servizi di prevenzione e supporto sia sociale che sanitario, offrendo un sostegno a 360 gradi.

L'iniziativa 'Segni di Vita' si inserisce pienamente in una lunga e consolidata tradizione di attenzione verso i più deboli.

Essa segue l'esempio intramontabile di San Francesco d’Assisi e dei Frati Minori, storicamente impegnati nell’aiuto ai poveri e ai fragili. L'evento non è solo un momento di raccolta fondi, ma rappresenta anche un'occasione significativa di sensibilizzazione e di sostegno concreto a favore di chi affronta quotidianamente difficoltà sociali e sanitarie all'interno della comunità marchigiana, promuovendo un messaggio di speranza e vicinanza.