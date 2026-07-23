Una tragica escursione in montagna si è conclusa con la morte di un diciottenne ungherese sulla Nordkette, la catena montuosa che sovrasta Innsbruck. L'incidente, avvenuto il 22 luglio 2026, ha visto il giovane precipitare per circa 150-200 metri in un tratto particolarmente ripido, erboso e roccioso. La fatalità è stata innescata dalla perdita di orientamento del gruppo, composto dal diciottenne e due suoi coetanei connazionali, dopo che l'applicazione outdoor utilizzata sul telefonino aveva perso il segnale nella zona del Kemacher.

La cronaca dell'incidente fatale

I tre giovani escursionisti avevano intrapreso la loro gita in vetta partendo alle 6:30 dalla stazione a valle della Hungerburgbahn. Dopo una sosta presso la stazione Seegrube, hanno ripreso il cammino intorno alle 13. Nel corso dell'escursione, in un tratto di terreno particolarmente ripido e misto, caratterizzato da erba e rocce, il gruppo ha perso l'orientamento. Decidendo di proseguire senza seguire sentieri battuti, si sono diretti verso la cima del Kemacher. La tragedia si è consumata durante la fase di discesa, approssimativamente alle 15:15, a una quota di circa 2300 metri. In quel frangente, mentre il gruppo stava valutando di tornare indietro, uno dei diciottenni ha improvvisamente perso l'appoggio ed è precipitato nel vuoto, sotto gli occhi atterriti dei suoi compagni.

L'intervento dei soccorsi alpini

Immediatamente dopo la caduta, uno dei compagni del giovane ha prontamente lanciato l'allarme, attivando la macchina dei soccorsi. L'altro amico è sceso verso il punto in cui il diciottenne era precipitato, ma purtroppo non ha riscontrato alcun segno vitale. Un medico d'urgenza è stato calato sul posto direttamente da un elicottero, ma ha potuto solamente constatare il decesso del ragazzo, attribuito a un grave politrauma. I due giovani sopravvissuti sono stati successivamente recuperati e trasportati a valle tramite elicottero, mentre le operazioni di recupero della salma sono state condotte dal mezzo della polizia, il “Libelle Tirol”.

Rischi e pericoli della Nordkette

La Nordkette, situata sopra Innsbruck, è una catena montuosa rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato ma anche per i suoi sentieri escursionistici che possono presentare condizioni di terreno misto e insidiose. L'area del Kemacher, teatro di questo tragico evento, è nota per i suoi tratti ripidi e scoscesi, che richiedono un'elevata preparazione e una costante attenzione da parte degli escursionisti. L'utilizzo di applicazioni di orientamento è ormai una pratica diffusa tra gli appassionati di montagna, ma l'incidente evidenzia i rischi significativi legati alla perdita di segnale in zone di difficile accesso e con copertura di rete limitata. Questo episodio sottolinea l'importanza di non affidarsi esclusivamente alla tecnologia in ambienti montani complessi, dove la conoscenza del territorio e l'esperienza rimangono fondamentali.