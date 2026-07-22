Una violenta grandinata ha colpito il territorio del Teramano nelle scorse ore, causando danni significativi a coltivazioni e attività produttive. L'evento atmosferico ha interessato in particolare le aree agricole e industriali della provincia. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Teramo ha prontamente evidenziato la gravità della situazione, sollecitando un intervento immediato delle istituzioni regionali.

Danni a coltivazioni e imprese

Le segnalazioni della CNA delineano un quadro preoccupante. La grandine ha provocato la distruzione di numerose colture e ha danneggiato diverse strutture produttive, mettendo a rischio la continuità delle attività economiche locali.

Le aziende agricole e artigianali hanno subito perdite rilevanti, con ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto. La CNA ha sottolineato la necessità di un supporto concreto per permettere alle imprese di riprendere le normali operazioni.

Richiesta di stato di calamità naturale

Di fronte ai danni, la CNA di Teramo ha invitato la Regione Abruzzo a richiedere ufficialmente lo stato di calamità naturale per il territorio colpito. L'associazione ha ribadito l'urgenza del provvedimento, dichiarando: "La Regione Abruzzo deve attivarsi tempestivamente per sostenere le imprese e le famiglie danneggiate". Questa richiesta mira all'ottenimento di risorse straordinarie e strumenti di sostegno per fronteggiare l'emergenza e avviare la ricostruzione.

La CNA ha inoltre enfatizzato l'importanza di una rapida valutazione dei danni per consentire l'accesso ai ristori previsti.

Il ruolo della Regione Abruzzo

In situazioni di emergenza, la Regione Abruzzo può avviare la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Questo status consente l'attivazione di misure straordinarie a favore delle aree colpite, inclusi contributi economici e agevolazioni specifiche per la ripresa delle attività produttive. L'intervento regionale è fondamentale per garantire il sostegno necessario alle comunità locali e alle imprese coinvolte.