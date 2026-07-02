Il Salerno Pride 2026 animerà le strade della città sabato 4 luglio, a partire dalle ore 18.00 con il raduno in Piazza Vittorio Veneto, di fronte alla Stazione centrale. L'evento si apre con un forte appello alla mobilitazione lanciato dal sindaco Vincenzo De Luca, che ha invitato in particolare le giovani generazioni a un impegno collettivo per i diritti.

L'appello del sindaco De Luca per i diritti

De Luca ha sottolineato l'urgenza di agire contro una "regressione culturale ed ideologica impressionante", che mira a "comprimere lo Stato sociale e i diritti della persona", riducendo lo "spazio politico e sociale delle minoranze".

Per questo, ha ribadito, "è necessaria una mobilitazione straordinaria". Il primo cittadino ha esteso la sua analisi al contesto nazionale, rilevando segnali di questa regressione anche in Italia. Ha citato recenti dibattiti su femminicidi e la condizione femminile, affermando che "poco manca che venga reintrodotto il delitto d'onore nel nostro Paese". De Luca ha enfatizzato la necessità di riconoscere la persistente penalizzazione delle donne e le forme di violenza specifiche che ancora subiscono. Ha espresso profonda preoccupazione per espressioni di intolleranza, come "sentire frasi come 'meglio morto che gay a casa'", definendole "livelli di barbarie" che spingono le società verso una nuova "disumanità".

Programma e dettagli del Salerno Pride 2026

Il Salerno Pride 2026, organizzato da Arcigay Salerno, prevede un programma significativo. Dopo il raduno, il corteo partirà alle 18.30 da Piazza Vittorio Veneto, dirigendosi verso Piazzetta Teatro Pasolini, sul Lungomare Trieste. Qui si svolgerà il Pride Fest, un momento di festa e condivisione sui temi cari alla comunità LGBTQIA+.

La serata culminerà con l'official Pride Party "Andamento lento", presso il Sea Garden Club dalle ore 23.59. L'intera manifestazione è a costo gratuito e rivolta a un target universale, con l'obiettivo di coinvolgere "tutti" i cittadini in un messaggio di inclusione e rispetto.

Il sindaco De Luca ha ribadito il suo sostegno all'iniziativa, manifestando la volontà di essere presente.

Ha incoraggiato i giovani a "riportare in primo piano questo tema che in Italia sta diventando particolarmente delicato", evidenziando come la società debba scegliere se progredire verso "civiltà, tolleranza e rispetto della persona" o "tornare indietro", un pericolo non più "astratto" ma una realtà verso cui "stiamo ormai galoppando verso il passato".

L'impegno di Arcigay Salerno nell'organizzazione del Salerno Pride 2026 riflette la missione dell'associazione di promuovere i diritti e la visibilità delle persone LGBTQIA+ sul territorio. Per dettagli aggiuntivi sul programma o per contatti, le informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell'associazione.