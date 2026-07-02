Un drammatico incidente si è verificato il 2 luglio 2026 sul Monte Saccarello, una delle vette più impervie della provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona particolarmente difficile da raggiungere, nel comune di Realdo, causando la morte di tre persone. Questa è l'informazione emersa dalle prime comunicazioni dei soccorritori giunti sul posto. L'evento ha innescato una vasta e complessa operazione di soccorso con l'impiego congiunto di diverse squadre specializzate.

L'incidente, avvenuto in un'area montuosa remota, ha richiesto un intervento immediato e coordinato.

Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per superare le difficoltà logistiche imposte dal terreno accidentato, i vigili del fuoco hanno utilizzato l'elicottero Drago. Questo mezzo si è rivelato essenziale per raggiungere rapidamente la zona dell'impatto e supportare le squadre a terra, permettendo di trasportare personale e attrezzature in un'area altrimenti quasi inaccessibile.

Le squadre a terra dei vigili del fuoco, affiancate dai carabinieri, sono attualmente impegnate in meticolosi rilievi. L'obiettivo primario è ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e comprendere le cause che hanno portato il quad a precipitare.

Le indagini sono in corso per fare piena luce su ogni aspetto dell'incidente, un compito reso arduo dalla natura impervia del sito.

Le sfide delle operazioni di soccorso e i rilievi

Le operazioni di soccorso si sono rivelate estremamente complesse fin dalle prime fasi, a causa della conformazione del territorio. L'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del fuoco è stato decisivo, non solo per l'accesso rapido ma anche per il supporto logistico alle squadre operative sul terreno, ottimizzando gli sforzi in un contesto ambientale ostile. Parallelamente, i carabinieri hanno avviato un'inchiesta approfondita. Il loro lavoro si concentra sulla raccolta di tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze che hanno preceduto e determinato la caduta del quad.

Monte Saccarello: contesto montano suggestivo e impegnativo

Il Monte Saccarello detiene il primato di vetta più alta della Liguria e si trova incastonato nell'entroterra della provincia di Imperia, in una posizione strategica al confine con il Piemonte e la Francia. Il territorio del comune di Realdo, dove si è consumata la tragedia, è parte integrante di questo ambiente montuoso. L'area è rinomata per la sua estesa rete di sentieri e percorsi, che attirano numerosi appassionati di attività outdoor. Tuttavia, la bellezza selvaggia di questi luoghi si accompagna a una intrinseca difficoltà di accesso. La presenza di ambienti naturali scarsamente antropizzati, pur contribuendo al fascino del paesaggio, rende intrinsecamente complesse e rischiose le operazioni di soccorso in caso di incidenti, come purtroppo dimostrato daltragico episodio del quad precipitato.