Una tragica vicenda ha scosso l'Imperiese: un bambino di sei anni è deceduto dopo essere stato investito da una moto a San Bartolomeo al Mare. L'incidente è avvenuto mentre il piccolo attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nonostante i rapidi soccorsi e il ricovero d'urgenza, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 22 luglio. Il bambino stava attraversando la statale Aurelia, all'incrocio con via Corsica, quando è stato violentemente travolto dal mezzo a due ruote. L'impatto è stato di tale gravità da lasciare il piccolo in condizioni immediatamente critiche.

I soccorritori, giunti prontamente sul posto, hanno subito compreso la serietà della situazione. Per garantire il trasporto più celere possibile, è stato attivato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha trasferito d'urgenza il bambino all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il viaggio è stato una corsa contro il tempo, con l'equipe medica che ha fornito le prime cure vitali già a bordo.

Al suo arrivo al Gaslini, il bambino è stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è stata fin da subito estremamente riservata, riflettendo la gravità delle lesioni. Per ore, i medici hanno lottato per salvargli la vita, mettendo in campo ogni risorsa specialistica.

Purtroppo, le ferite riportate nell'incidente si sono dimostrate troppo gravi e irreversibili.

Il decesso del bambino è avvenuto il giorno successivo all'incidente. La notizia ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità, evidenziando la drammaticità di un evento che ha spezzato una giovane vita.

L'eccellenza dell'ospedale Gaslini

L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il bambino è stato curato, è riconosciuto come una delle principali strutture italiane nel campo della pediatria. L'Istituto Giannina Gaslini è specializzato in numerose discipline e dispone di reparti avanzati di terapia intensiva e pronto soccorso pediatrico, offrendo assistenza altamente qualificata per casi di estrema complessità.