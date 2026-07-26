Un fulmine ha colpito una via ferrata nelle Dolomiti di Brenta, innescando un complesso intervento di soccorso per tre escursionisti in difficoltà. L'episodio, avvenuto in quota in un'area frequentata da alpinisti ed escursionisti, ha richiesto l'immediato dispiegamento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e dell'elisoccorso, con operazioni rese ardue dalle avverse condizioni meteorologiche.

Intervento in alta quota

La richiesta di aiuto è giunta alla Centrale Unica di Emergenza, che ha prontamente attivato l'elisoccorso e mobilitato gli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino.

Le prime fasi sono state ostacolate dalla fitta nebbia in quota, costringendo l'elicottero ad atterrare nei pressi del Rifugio Tuckett in attesa di miglioramenti. Non potendo raggiungere direttamente la parete, quattro soccorritori sono stati sbarcati sul versante settentrionale delle Torri di Kiene, a circa 2.600 metri di quota, per avvicinarsi agli escursionisti via terra.

Recupero e assistenza

Successivamente, un miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso all'elisoccorso di riprendere le operazioni. L'elicottero ha raggiunto il Campanile Alto, dove una seconda cordata di tre alpinisti aveva richiesto assistenza dopo aver perso la linea di calata. Tutti e tre gli alpinisti sono stati recuperati con successo tramite verricello e messi in sicurezza.

Approfittando della finestra di bel tempo, l'elicottero ha poi effettuato un ulteriore passaggio sulla XII Torre di Kiene, recuperando anche il climber ferito. L'uomo è stato trasportato al Rifugio Tuckett per le prime cure e poi trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. I suoi due compagni di cordata, illesi, hanno completato la discesa in autonomia.

Il ruolo del Soccorso Alpino Trentino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è un'organizzazione cruciale per la sicurezza in montagna. Specializzata nella ricerca, soccorso e salvataggio in ambiente montano e ipogeo, opera in stretta collaborazione con la Centrale Unica di Emergenza. Si avvale di personale altamente specializzato e di mezzi all'avanguardia, come l'elisoccorso, per garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di incidenti o emergenze nelle complesse aree montane.