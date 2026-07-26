Venezia, 26 luglio 2026. Il contributo d'accesso alla città lagunare, universalmente noto come ticket Venezia, ha superato la significativa soglia dei 5 milioni di euro di incasso. Questo importante traguardo è stato raggiunto dopo appena sessanta giornate di applicazione della misura, come ufficialmente comunicato dal Comune di Venezia. Il bilancio positivo, diffuso a seguito di un attento monitoraggio delle entrate, conferma l'efficacia di questa iniziativa, introdotta con l'obiettivo primario di regolare i flussi turistici e preservare l'unicità della città.

Il sistema del ticket, implementato per la prima volta nel 2026, prevede il pagamento di una specifica somma da parte dei visitatori che desiderano accedere al centro storico di Venezia. Tale obbligo si applica in determinati giorni dell'anno, individuati dall'amministrazione comunale. La finalità principale è duplice: da un lato, gestire l'afflusso turistico in periodi di alta stagione; dall'altro, preservare il prezioso patrimonio storico, artistico e culturale della città. I 5 milioni di euro raccolti in sessanta giorni rappresentano un risultato economico notevole, fondamentale per le casse comunali e per il finanziamento dei servizi essenziali legati alla gestione del turismo.

Modalità di applicazione del contributo d'accesso

L'amministrazione comunale ha fornito dettagli precisi sulle modalità di applicazione del ticket. Il contributo è richiesto esclusivamente nelle giornate considerate di maggiore affluenza turistica, al fine di mitigare la pressione sul tessuto urbano. Sono previste specifiche esenzioni per diverse categorie, tra cui i residenti, i lavoratori pendolari e altre figure definite dal regolamento comunale. È importante sottolineare che l'importo del contributo non è uniforme, ma varia in base alle giornate e alle fasce orarie, secondo quanto stabilito dalle disposizioni dell'ente locale.

Il monitoraggio costante delle entrate è uno strumento essenziale che consente all'amministrazione di valutare l'efficacia complessiva della misura.

Questa analisi non si limita all'aspetto economico, ma include anche la capacità del ticket di regolare concretamente i flussi di visitatori. Il Comune ha dichiarato che "il risultato raggiunto dimostra l'impatto positivo del ticket sulla gestione della città nei periodi di maggiore pressione turistica", evidenziando un successo nella gestione e nel controllo dell'overtourism.

Obiettivi strategici e impiego delle risorse

L'introduzione del ticket Venezia si inserisce in una strategia più ampia e lungimirante di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Le risorse economiche accumulate attraverso il contributo d'accesso sono destinate al miglioramento dei servizi pubblici, alla manutenzione urbana e a iniziative mirate a promuovere una migliore e più sostenibile convivenza tra la popolazione residente e i numerosi visitatori che ogni anno affollano Venezia.

Il Comune prosegue nel monitoraggio attento dell'andamento degli incassi e dell'impatto generale della misura sulla città. L'obiettivo primario è adeguare costantemente il sistema alle mutevoli esigenze di Venezia e alle dinamiche in continua evoluzione del turismo internazionale. Il ticket si conferma, pertanto, come una delle azioni chiave intraprese dall'amministrazione per affrontare le complesse sfide poste dal turismo di massa, garantendo un futuro più sostenibile per la Serenissima.