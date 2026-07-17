I carabinieri hanno eseguito l'arresto di un uomo di 61 anni a Domusnovas, nella provincia del Sud Sardegna, con l'accusa di detenzione illegale di materiale esplosivo. L'operazione, condotta nella giornata del 17 luglio 2026, ha portato alla scoperta e al sequestro di diversi chilogrammi di esplosivo, nascosti all'interno di un ovile di proprietà dell'uomo, situato in una zona rurale del comune.

Durante la perquisizione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un quantitativo significativo di polvere da sparo e micce, custoditi in modo non conforme alle normative vigenti e senza le necessarie autorizzazioni.

La scoperta ha evidenziato una grave violazione delle leggi sulla sicurezza, dato il potenziale pericolo rappresentato da tale materiale. L'uomo è stato immediatamente fermato e condotto presso la caserma dei carabinieri per gli accertamenti di rito e le successive procedure legali.

L'intervento e il sequestro

L'intervento dei carabinieri rientra nelle più ampie attività di controllo del territorio, specificamente mirate alla prevenzione di reati connessi all'uso e alla detenzione abusiva di esplosivi. La meticolosa perquisizione ha permesso di individuare il materiale occultato, che, per la sua natura e le modalità di conservazione, costituiva un serio rischio per la sicurezza pubblica e per l'incolumità delle persone che frequentano l'area circostante.

Sicurezza nel Sud Sardegna

Domusnovas, un comune caratterizzato dalla presenza di estese aree rurali e agricole nel cuore del Sud Sardegna, è frequentemente oggetto di operazioni di controllo e prevenzione da parte delle forze dell'ordine. Queste attività sono considerate essenziali, soprattutto in contesti dove la presenza non autorizzata di materiali pericolosi può rappresentare una minaccia concreta per la comunità locale e la sua tranquillità. L'episodio sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante per garantire la tutela dei cittadini.