L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a espandersi, con un bilancio di oltre 1.400 vittime dalla fine di aprile. Le autorità sanitarie congolesi hanno confermato un totale di 3.200 casi di contagio in laboratorio, evidenziando la gravità della crisi sanitaria.

Dati ufficiali e tasso di mortalità

Le cifre ufficiali aggiornate al 26 luglio riportano oltre 3.000 casi confermati di Ebola. Tra questi, si contano 1.354 decessi e 556 guarigioni, mentre 755 pazienti sono tuttora in cura o in isolamento. Il tasso di mortalità attuale si attesta al 43,9 per cento, indicando che quasi la metà delle persone contagiate ha avuto un esito fatale.

Gli esperti ritengono probabile l'esistenza di numerosi casi non registrati, ovvero infezioni non ancora individuate o segnalate, suggerendo un impatto potenziale ancora maggiore dell'epidemia.

Contesto e sfide operative

L'epidemia si è diffusa in cinque province del paese, e la sua gestione è resa particolarmente complessa dalla presenza di conflitti armati nella regione orientale. A Bunia, epicentro dell'epidemia, circa 100 operatori sanitari hanno indetto uno sciopero per il mancato pagamento dei bonus di rendimento, causando significative interruzioni nell'assistenza ai pazienti. Questa situazione aggrava ulteriormente la risposta all'emergenza sanitaria.

Il ceppo Bundibugyo e la ricerca di un vaccino

L'attuale epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo del virus emorragico. Nonostante non esistano ancora vaccini o trattamenti specifici approvati, il Vaccine Group dell’Università di Oxford ha annunciato la somministrazione della prima dose di un vaccino sperimentale, sviluppato rapidamente per questo ceppo. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti nella ricerca, ma la mancanza di soluzioni definitive sottolinea l'urgenza di ulteriori sforzi per il controllo e l'eradicazione dell'Ebola.