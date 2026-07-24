Due educatrici di una scuola d’infanzia situata nell’entroterra anconetano sono state poste agli arresti domiciliari. La misura cautelare è stata disposta a seguito di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di Ancona, su richiesta della Procura, al culmine di un’indagine approfondita avviata nel mese di giugno. Le accuse mosse nei confronti delle due donne riguardano presunti maltrattamenti inflitti a bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, loro affidati.

La ricostruzione dei fatti, condotta dai Carabinieri di Agugliano, Loreto e dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, ha delineato un quadro preoccupante di punizioni fisiche e psicologiche.

Tra le condotte contestate, emerge l’abitudine di togliere con la forza le scarpe ai piccoli, costringendoli a camminare scalzi. Si aggiungono episodi in cui il cappellino veniva strappato via anche sotto il sole cocente, esponendo i bambini a disagi e rischi. Per punizione, i minori sarebbero stati chiusi al buio in bagno per diversi minuti, una pratica che denota una grave violazione del loro benessere emotivo.

Le indagini hanno inoltre rivelato l’uso di violenza fisica diretta: schiaffi al volto, pizzicotti e tirate di capelli sarebbero stati inflitti ai bambini. A queste azioni si somma una grave negligenza: le educatrici avrebbero lasciato più volte i piccoli soli in giardino, privi di qualsiasi vigilanza, mettendo a rischio la loro incolumità.

Tali comportamenti sono stati ritenuti dal Gip come incompatibili con il ruolo di educatrici, evidenziando una profonda inadeguatezza rispetto alle responsabilità affidate.

L'indagine e le misure cautelari

L’attività investigativa, iniziata a giugno, ha permesso di raccogliere un solido impianto probatorio. I Carabinieri di Agugliano, Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo hanno lavorato congiuntamente per documentare le presunte condotte abusive. La meticolosa raccolta di elementi ha fornito alla Procura di Ancona le basi per richiedere l’applicazione di misure cautelari, culminate nell’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal Gip.

Il lavoro delle forze dell’ordine si è concentrato sulla ricostruzione dettagliata dei fatti, attraverso l’analisi di testimonianze e la verifica delle segnalazioni.

In casi di questa delicatezza, l’attività investigativa mira a delineare con precisione le dinamiche dei presunti reati, fornendo al Giudice tutti gli elementi necessari per valutare la gravità della situazione e la necessità di intervenire con provvedimenti restrittivi. L’obiettivo è sempre quello di tutelare le vittime, in questo caso i bambini vulnerabili, e assicurare che la giustizia faccia il suo corso.

La decisione del Gip di Ancona sottolinea la serietà delle accuse e la necessità di allontanare immediatamente le due donne dall'ambiente educativo. La condotta delle educatrici, così come ricostruita, ha evidenziato una palese violazione dei doveri professionali e morali, compromettendo la fiducia riposta in figure che dovrebbero garantire protezione e cura ai minori.