Una giovane donna di 22 anni è deceduta nella notte, a seguito di una tragica caduta dalla finestra della sua camera. L'episodio si è verificato all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, una frazione situata nel territorio dell’Aquila. La ragazza era un'allieva della prestigiosa istituzione, e le sue condizioni erano state fin da subito giudicate estremamente critiche, lasciando poche speranze ai soccorritori.

Le drammatiche condizioni e i vani soccorsi

Le condizioni della giovane donna erano apparse subito disperate dopo la precipitazione.

Immediatamente dopo l'incidente, è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove un'intera équipe medica si è mobilitata per tentare di salvarle la vita. I sanitari hanno sottoposto la ragazza a un delicato e complesso intervento chirurgico, mirato a fronteggiare i gravi traumi riportati alla testa e al bacino. Nonostante la dedizione incessante e i tentativi eroici del personale sanitario, ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. La giovane non è riuscita a sopravvivere alle ferite fatali riportate, spirando nelle ore notturne a causa della gravità del quadro clinico.

Il contesto della Scuola della Guardia di Finanza

L'incidente si è consumato all'interno della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito.

Questo complesso, strategicamente situato nell'area dell'Aquila, rappresenta un'istituzione di primaria importanza per la formazione e l'addestramento del personale della Guardia di Finanza. La struttura è un punto di riferimento nazionale per l'istruzione specialistica nel settore, ospitando regolarmente corsi di alta qualificazione e preparazione per i futuri ispettori e sovrintendenti del corpo. L'episodio ha scosso profondamente la comunità della scuola e l'intera città dell'Aquila.