Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella località di Pistunina, lungo la strada statale 114. L'evento ha immediatamente mobilitato i vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre sul luogo del disastro. Secondo le prime informazioni raccolte, si teme la presenza di dispersi sotto le macerie, rendendo le operazioni di soccorso particolarmente delicate e urgenti.

La palazzina, che ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo, è stata oggetto di segnalazioni da parte dei familiari dei residenti. Questi, non riuscendo a contattare i propri parenti, hanno allertato i soccorsi, esprimendo forte preoccupazione.

Il bilancio provvisorio indica almeno cinque persone gravemente ferite. I feriti sono stati trasportati d'urgenza, in codice rosso, dal personale del 118 al Policlinico di Messina. Presso la struttura ospedaliera è stato attivato il piano emergenza interno per gestire l'elevato flusso di pazienti e garantire le cure necessarie.

Attivazione del Centro Operativo Comunale e supporto alle famiglie

In risposta all'emergenza, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC). Il COC ha il compito di coordinare tutte le attività di assistenza e di fornire il necessario supporto alle persone coinvolte nel crollo della palazzina in contrada Pistunina.

Contestualmente, sono stati attivati i Servizi sociali del Comune di Messina, pronti a offrire assistenza e sostegno alle famiglie colpite da questa drammatica situazione.

Il profilo del sindaco Federico Basile

Il sindaco di Messina, Federico Basile, è stato riconfermato per un secondo mandato con il 58,40% dei consensi. La sua proclamazione ufficiale è avvenuta il 28 maggio 2026 a Palazzo Zanca, alla presenza del commissario straordinario, del vice commissario e del segretario generale del Comune. Questo dato evidenzia la sua solida posizione alla guida dell'amministrazione cittadina.