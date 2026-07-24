L'Ente scuola edile di Ascoli e Fermo ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, grazie all'acquisizione di due defibrillatori semiautomatici (Dae). Questi dispositivi salvavita, essenziali per il primo soccorso, sono stati consegnati dalla Croce Rossa italiana e rappresentano un investimento per potenziare la capacità di risposta alle emergenze. L'obiettivo è garantire una copertura efficace sia in sede che nei cantieri dove si svolgono le attività formative e lavorative.

Dislocazione dei Dae e formazione essenziale per il personale

I defibrillatori semiautomatici saranno dislocati strategicamente. Uno sarà installato negli uffici centrali dell'Ente scuola edile, mentre il secondo accompagnerà le attività direttamente in cantiere. Questa scelta garantisce un presidio di emergenza costante e accessibile a lavoratori e corsisti, per un intervento tempestivo. A complemento, l'iniziativa include l'organizzazione di specifici corsi di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), essenziali per abilitare il personale all'uso dei Dae. Il presidente dell'ente, Lanfranco Ceroni, ha ribadito la priorità, affermando: "La tutela della vita di chi lavora e si forma nella nostra struttura è al primo posto."

L'impegno concreto per la sicurezza nel settore edile locale

Il presidente Lanfranco Ceroni ha chiarito che l'acquisto dei due Dae supera il mero adeguamento alle norme.

È un impegno concreto e proattivo verso la sicurezza di operatori e partecipanti. Portare un defibrillatore direttamente in cantiere significa elevare gli standard di protezione per l'intero comparto edile locale, creando un nuovo standard per la gestione delle emergenze. Questa scelta si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e attenzione alla sicurezza che l'Ente scuola edile persegue con costanza, per garantire un ambiente di lavoro più protetto e sicuro per tutti i soggetti coinvolti nelle attività formative e operative.