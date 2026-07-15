Un messaggio di odio e violenza, recante la frase “Le ragazze cattive vanno punite”, è stato rinvenuto sotto il ponte dell'autostrada nel comune di Ercolano, in provincia di Napoli. La scoperta ha scatenato una reazione immediata da parte delle autorità locali. La sindaca Antonietta Garzia ha prontamente disposto la rimozione della scritta, qualificandola come un'espressione grave e profondamente intrisa di violenza, inaccettabile per la comunità.

La ferma condanna della sindaca e la posizione della comunità

L'episodio ha suscitato una decisa presa di posizione da parte della sindaca Antonietta Garzia, che ha utilizzato i canali social per esprimere il proprio sdegno e la condanna dell'amministrazione.

Nel suo messaggio, la prima cittadina ha dichiarato con fermezza: “Quello apparso all'uscita dell'autostrada è un messaggio gravissimo, intriso di violenza e di una cultura del possesso e della sopraffazione che la nostra comunità respinge con fermezza”. Ha inoltre enfatizzato l'importanza di non tollerare che simili manifestazioni trovino spazio sui muri della città, poiché tali parole alimentano stereotipi dannosi e possono arrivare a giustificare, anche indirettamente, forme di violenza contro le donne. La sindaca Garzia ha ribadito con chiarezza la posizione di Ercolano: “Ercolano dice con chiarezza no a ogni linguaggio d'odio, di violenza e di discriminazione. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine affinché vengano individuati i responsabili”.

Questo appello sottolinea l'impegno delle istituzioni nel perseguire i responsabili di tali atti.

Ercolano: un impegno costante contro l'odio e la discriminazione

Il comune di Ercolano, situato nella città metropolitana di Napoli, è riconosciuto non solo per il suo inestimabile patrimonio archeologico, ma anche per il suo costante impegno nella promozione della legalità e nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo. L'amministrazione comunale, sotto la guida della sindaca Antonietta Garzia, si distingue per l'attenzione verso i servizi alla cittadinanza, inclusa la tutela della sicurezza urbana e la promozione attiva di iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza.

La volontà di contrastare ogni espressione di odio e violenza sul territorio è stata più volte ribadita con forza, dimostrando una chiara linea d'azione.

L'increscioso episodio della scritta è stato prontamente segnalato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini necessarie per identificare e individuare i responsabili di questo gesto. L'intervento rapido e deciso della sindaca ha raccolto un ampio consenso e sostegno da parte di numerosi cittadini e delle associazioni locali, che hanno espresso solidarietà e apprezzamento per la tempestività e la determinazione dimostrate nell'affrontare un messaggio così pericoloso e offensivo per la dignità delle donne.