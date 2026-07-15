Un incendio boschivo, presumibilmente innescato da un fulmine, è stato completamente spento e bonificato in Val d'Ayas. L'evento ha interessato una zona impervia sotto la Becca Mortens, situata tra i comuni di Challand-Saint-Victor e Challand-Saint-Anselme. Il rogo, sviluppatosi nella tarda serata di ieri, ha richiesto un intervento rapido e coordinato da parte delle squadre di emergenza locali.

Durante le ore notturne, l'area colpita è stata sottoposta a un costante monitoraggio mediante l'utilizzo di una termocamera, strumento essenziale per rilevare eventuali focolai residui o riprese delle fiamme in condizioni di scarsa visibilità.

All'alba, un elicottero è entrato in azione, fornendo un supporto aereo cruciale alle operazioni di spegnimento e contribuendo in maniera determinante alla completa estinzione dell'incendio. Sul posto hanno operato congiuntamente il Nucleo antincendio boschivo del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e le squadre dei vigili del fuoco, dimostrando una sinergia efficace.

Dettagli dell'intervento e mezzi impiegati

L'incendio si è manifestato in un'area particolarmente difficile da raggiungere, caratterizzata da forti pendenze e una vegetazione fitta, elementi che hanno reso le operazioni a terra estremamente complesse. La risoluzione dell'emergenza è stata resa possibile grazie all'impiego combinato di tecnologie avanzate, come la termocamera per il monitoraggio notturno, e al fondamentale supporto aereo dell'elicottero.

Quest'ultimo ha giocato un ruolo chiave nel trasporto di acqua e personale specializzato nelle zone più impervie, garantendo un'azione tempestiva ed efficace. Il monitoraggio continuo durante la notte ha assicurato la sicurezza dell'intera area fino alle prime luci dell'alba, momento in cui le condizioni operative hanno permesso un intervento diretto e risolutivo.

Il ruolo del Corpo Forestale della Valle d'Aosta

Il Nucleo antincendio boschivo del Corpo Forestale della Valle d'Aosta possiede una specializzazione specifica nella gestione degli incendi che si sviluppano in aree montane e territori di difficile accesso. Questo corpo opera su tutto il territorio regionale, svolgendo funzioni di intervento in caso di incendi boschivi, attività di prevenzione e un attento monitoraggio delle aree considerate a rischio.

L'impiego di elicotteri e di attrezzature specifiche e all'avanguardia permette al Corpo Forestale di operare con efficacia anche in condizioni ambientali complesse, analoghe a quelle riscontrate nell'area interessata dall'incendio tra Challand-Saint-Victor e Challand-Saint-Anselme, garantendo la tutela del patrimonio boschivo e la sicurezza del territorio.