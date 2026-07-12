Un escursionista è stato soccorso nel primo pomeriggio del 12 luglio 2026 nella Val di Panico, nel territorio di Macerata, in prossimità del Rifugio del Fargno. L'uomo, durante un'escursione lungo il sentiero sopra la Cengia dei Fiumarelli, è scivolato, riportando un infortunio che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi specializzati.

La Centrale Operativa 118 ha prontamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Marche. L'operazione ha visto l'invio di squadre di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e la richiesta di supporto all'elicottero Icaro 01.

Un tecnico di elisoccorso è stato sbarcato con il verricello, raggiungendo l'escursionista infortunato. Dopo una valutazione sanitaria sul posto, il recupero è stato effettuato con il triangolo di evacuazione, permettendo il suo trasporto a bordo del velivolo.

Dettagli dell'operazione di soccorso

L'intervento ha evidenziato la stretta collaborazione tra le squadre di terra e l'equipaggio dell'elicottero. Le unità a terra hanno raggiunto l'area per offrire supporto logistico e assicurare la sicurezza delle complesse operazioni. Successivamente, l'elicottero ha provveduto al trasferimento del paziente presso una struttura ospedaliera per gli opportuni accertamenti e cure, seguendo i consolidati protocolli di emergenza in ambiente montano.

Il ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico Marche

Il Soccorso Alpino e Speleologico Marche si conferma una componente fondamentale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas). La sua missione è garantire il soccorso e l'assistenza a individui in difficoltà in ambiente montano, ipogeo e nelle zone impervie della regione. L'attività è svolta in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario di Emergenza 118 e include interventi di ricerca, recupero e trasporto di infortunati o dispersi, avvalendosi anche di elicotteri e tecniche specialistiche.

Il Rifugio del Fargno, incastonato nel suggestivo scenario dei Monti Sibillini, è un punto di riferimento cruciale per escursionisti e alpinisti che frequentano la Val di Panico e le aree limitrofe.

Questo recente episodio sottolinea ancora una volta l'importanza vitale della presenza e dell'efficacia delle strutture di soccorso specializzate in aree montane ad alta frequentazione, garantendo la sicurezza di chi si avventura in questi ambienti.