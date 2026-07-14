Una turista francese di 65 anni è tragicamente deceduta nella mattinata di martedì 14 luglio 2026, durante un'escursione sui maestosi pendii dell'Etna. La donna è stata colta da un improvviso e fatale malore mentre si trovava nella suggestiva e rinomata zona dei crateri Silvestri inferiori, un'area vulcanica di grande fascino e tra le più frequentate dai numerosi visitatori che ogni anno scelgono di esplorare il celebre vulcano siciliano.

Il drammatico episodio si è verificato in un contesto di apparente tranquillità, trasformando una giornata di scoperta in una tragedia.

La 65enne, la cui identità non è stata rivelata, stava godendo della bellezza del paesaggio lunare offerto dai crateri quando la sua salute ha ceduto improvvisamente.

Il tempestivo ma vano intervento dei soccorsi

L'allarme è scattato con prontezza immediatamente dopo che la turista ha accusato il malore, generando una rapida mobilitazione. La centrale operativa del 118 di Catania ha prontamente coordinato l'attivazione del Soccorso alpino e speleologico siciliano, inviando le proprie squadre per prestare assistenza urgente. Secondo le prime e dettagliate ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita da un grave arresto cardiocircolatorio proprio mentre esplorava i sentieri che si snodano attorno ai crateri vulcanici, un'esperienza che attira migliaia di appassionati di trekking e natura.

Sul luogo dell'incidente, situato in una zona impervia ma accessibile, sono giunti con la massima rapidità i tecnici specializzati del Soccorso Alpino Siciliano, affiancati dalle squadre del Soccorso della Guardia di Finanza e dal personale sanitario del 118, il cui intervento è stato ulteriormente potenziato dall'arrivo di un'eliambulanza. Tutti i mezzi e le risorse disponibili sono stati impiegati nel tentativo disperato di rianimare la turista.

Nonostante la straordinaria tempestività e la riconosciuta professionalità degli interventi messi in atto, le complesse manovre di rianimazione cardiopolmonare si sono purtroppo rivelate inutili. Ogni sforzo profuso dalle squadre di emergenza per salvare la vita alla 65enne è stato vano, confermando la gravità irreversibile del quadro clinico e lasciando un profondo senso di sconforto tra i soccorritori.

Recupero della salma e le procedure di rimpatrio in Francia

Una volta che il decesso è stato ufficialmente accertato dal personale medico presente sul posto, si è proceduto con le delicate e complesse operazioni di recupero della salma. Il corpo della turista è stato successivamente trasferito con la massima cura a Catania, dove sono state avviate tutte le procedure legali e amministrative necessarie in questi tragici frangenti. La salma sarà in seguito riconsegnata ai familiari della donna, che si occuperanno del rimpatrio in Francia, la sua nazione d'origine, per le esequie.

L'area dei crateri Silvestri inferiori, teatro di questo luttuoso evento, è universalmente nota per essere una delle destinazioni più popolari e iconiche tra i turisti che ogni anno scelgono di esplorare le meraviglie naturali dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa e patrimonio dell'UNESCO. Questo tragico incidente serve da monito sulla imprevedibilità della montagna, anche in luoghi apparentemente accessibili.