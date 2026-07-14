I dipendenti di una cooperativa che gestisce servizi sociali a Marsala non percepiscono lo stipendio da sette mesi. Questa prolungata assenza di retribuzione sta generando serie difficoltà economiche per i lavoratori impegnati nell'assistenza sul territorio siciliano, spingendoli a manifestare il loro profondo malcontento per il protrarsi di tale condizione.

La protesta e il grave disagio dei lavoratori

La vertenza salariale ha raggiunto un punto critico, con i lavoratori che denunciano pubblicamente il mancato pagamento delle spettanze dovute. La situazione è particolarmente pesante per le loro famiglie, costrette ad affrontare le spese quotidiane senza reddito.

La cooperativa gestisce numerosi servizi sociali essenziali per la comunità di Marsala. Il blocco degli stipendi ha generato preoccupazione tra i lavoratori e tra gli utenti dei servizi stessi.

Ripercussioni sui servizi essenziali

Il perdurare della mancata corresponsione degli stipendi rischia di avere gravi ripercussioni sulla continuità e qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. I lavoratori hanno espresso la necessità di una soluzione immediata, sottolineando la gravità del problema e chiedendo un intervento urgente alle istituzioni competenti. "Non possiamo più andare avanti così", hanno dichiarato alcuni dipendenti, evidenziando l'urgenza di un intervento.

La cooperativa, attiva nell'ambito dell'assistenza sociale a Marsala, vede il suo operato messo a dura prova. Il prolungarsi di questa crisi rischia di compromettere ulteriormente il benessere sia dei lavoratori sia delle persone assistite.