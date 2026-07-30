Adriano Cappelleri, già stimato comandante della Guardia di Finanza di Venezia, ha formalmente annunciato la sua ferma volontà di richiedere un interrogatorio. Questa iniziativa è volta a fare piena e completa luce sulla sua posizione nell'ambito di una complessa inchiesta giudiziaria che lo vede attualmente coinvolto. La decisione, di notevole importanza, è stata comunicata ufficialmente dal suo legale di fiducia, il quale ha tenuto a sottolineare con enfasi come Cappelleri sia profondamente determinato a offrire agli inquirenti tutte le spiegazioni e i chiarimenti necessari per dissipare ogni dubbio e delineare con precisione la sua estraneità ai fatti contestati.

L'ex comandante intende così contribuire attivamente alla ricostruzione della verità, fornendo un quadro esaustivo degli eventi.

La richiesta di chiarimento e la piena collaborazione

La sollecitazione per un interrogatorio, un atto procedurale cruciale, giunge in un momento significativo, a seguito di un provvedimento che ha raggiunto Adriano Cappelleri nell'ambito di un'indagine approfondita condotta dalla Procura. L'avvocato dell'ex comandante ha ribadito con chiarezza che l'obiettivo primario e irrinunciabile è quello di "chiarire ogni aspetto della vicenda", enfatizzando la piena e incondizionata disponibilità del suo assistito a collaborare attivamente e in modo trasparente con le autorità investigative.

La posizione di Cappelleri è, in questo frangente, oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori, anche in virtù del prestigioso e delicato ruolo che ha ricoperto in passato all'interno della Guardia di Finanza veneziana. La sua richiesta di essere ascoltato direttamente dagli inquirenti rappresenta, pertanto, un passo significativo e proattivo per affrontare di persona le contestazioni mosse e per fornire, con la massima trasparenza, la propria inequivocabile versione dei fatti, contribuendo a un'accurata valutazione della situazione.

Il contesto dell'indagine giudiziaria in corso

L'indagine che vede coinvolto Adriano Cappelleri si concentra specificamente su fatti e circostanze che si sarebbero verificati durante il periodo in cui egli era in servizio e ricopriva incarichi di responsabilità nella città di Venezia.

Al momento, è importante sottolineare che non sono state divulgate ulteriori informazioni dettagliate riguardo ai capi d'accusa specifici o alle precise contestazioni che gli sono state mosse dalla Procura. Quest'ultima, infatti, continua a condurre con scrupolo e riservatezza tutti gli accertamenti necessari per definire il quadro completo e circostanziato dell'inchiesta in corso. Nel frattempo, la difesa di Cappelleri sta procedendo con la preparazione della richiesta formale di interrogatorio, un atto procedurale fondamentale che darà il via al confronto diretto con gli inquirenti. Il legale ha ribadito con estrema fermezza e convinzione l'intenzione del suo assistito di "fornire ogni elemento utile a chiarire la propria posizione", dimostrando così un approccio pienamente trasparente e collaborativo di fronte alle serie accuse che gli sono state mosse, con l'obiettivo di ristabilire la verità dei fatti.