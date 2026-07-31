Il Comune di Fano ha approvato una significativa variazione di bilancio, destinando 2 milioni di euro a sostegno di famiglie, imprese e per il rilancio di progetti strategici. L'annuncio è stato dato dal sindaco Luca Serfilippi, che ha definito le risorse, provenienti da Aset, "concrete per famiglie, imprese e per i progetti che disegneranno il futuro della città". L'approvazione del Consiglio comunale sottolinea l'impegno dell'amministrazione a investire in settori chiave per il benessere e lo sviluppo del territorio fanese.

Interventi per sociale, economia e sport

La delibera approvata si concentra su tre ambiti principali: il sociale, le attività economiche e lo sport. Il sindaco Serfilippi ha evidenziato la rilevanza di questa decisione, affermando che l'obiettivo è stato indirizzare i fondi "dove oggi c'è più bisogno". Tra gli interventi di maggiore impatto figura lo scorrimento completo della graduatoria per il contributo al canone di locazione, una misura volta a supportare direttamente i nuclei familiari in difficoltà con le spese abitative.

Un altro pilastro dell'intervento è il rafforzamento del Fondo Tari-Acqua. In questo contesto, sono già stati erogati 800mila euro. Questa somma è specificamente destinata ad alleggerire il peso delle bollette, fornendo un sollievo tangibile a famiglie e imprese che affrontano i costi crescenti dei servizi essenziali.

L'iniziativa mira a mitigare l'impatto economico sulle realtà locali, garantendo un supporto immediato e mirato.

Obiettivi di crescita e coesione per la città

La strategia delineata dall'amministrazione comunale di Fano attraverso questa variazione di bilancio è chiara: sostenere attivamente i nuclei familiari e il tessuto produttivo locale. Parallelamente, si intende promuovere lo sviluppo di progetti strategici che possano contribuire alla crescita complessiva della città. L'investimento nel settore dello sport è considerato un elemento cruciale non solo per la promozione dell'attività fisica, ma anche per favorire la crescita sociale e la coesione della comunità fanese. Le opere che beneficeranno di questi fondi sono state selezionate con l'intento di generare un impatto positivo e duraturo.

La delibera si configura, quindi, come una risposta concreta alle esigenze più urgenti della popolazione, mirando a un rilancio complessivo che coinvolga diversi aspetti della vita cittadina, dalle necessità quotidiane delle famiglie al supporto delle attività economiche e delle associazioni sportive.