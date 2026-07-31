Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Don Antonio Mazzi, una figura emblematica di sacerdote, educatore e comunicatore che ha dedicato l'intera sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. La notizia della sua morte ha suscitato un'onda di commozione e riconoscimento per il suo instancabile impegno sociale e civile, che ha segnato profondamente la vita di molte persone ai margini della società.

Don Mazzi è stato un punto di riferimento essenziale per emarginati, poveri, disabili e tossicodipendenti, offrendo loro non solo assistenza materiale, ma anche percorsi di recupero, integrazione e riscatto sociale.

La sua opera si è distinta per la straordinaria capacità di creare ambienti e occasioni spesso innovative di solidarietà e amicizia, contribuendo in modo significativo alla formazione dei giovani e alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. La sua visione ha permesso di trasformare situazioni di disagio in opportunità di crescita e condivisione.

In una nota ufficiale diffusa dal Quirinale, il Presidente Mattarella ha voluto sottolineare con forza la preziosa testimonianza lasciata da Don Mazzi. «Ha reso una testimonianza di impegno sociale e civile, vigoroso e spesso coraggioso, nella formazione dei giovani, nella creazione di ambienti e di occasioni, spesso innovative, di solidarietà e di amicizia», si legge nel comunicato presidenziale.

Questo riconoscimento evidenzia il valore inestimabile di un'esistenza interamente spesa per il bene comune e per la dignità di ogni individuo.

Il Capo dello Stato ha inoltre rivolto un pensiero di sentita vicinanza alla comunità che Don Mazzi ha fondato e ai numerosi ragazzi che ha accompagnato con dedizione nel loro percorso di vita. «Alla sua comunità, ai suoi ragazzi esprimo la solidarietà e la vicinanza della Repubblica», ha affermato Mattarella, rimarcando il legame profondo e indissolubile tra l'opera del sacerdote e i valori fondanti della nazione. Questo messaggio, proveniente dalla più alta carica dello Stato, non è soltanto un tributo personale, ma rappresenta il sentimento di una Repubblica che riconosce e onora chi si è speso con tale abnegazione per i principi di solidarietà, accoglienza e giustizia sociale.

L'eredità di Don Antonio Mazzi: un faro per i più vulnerabili

L'opera di Don Antonio Mazzi è stata caratterizzata da un'attenzione costante e profonda verso le persone più vulnerabili della società. Nel corso della sua lunga e feconda attività, egli ha promosso e realizzato innumerevoli iniziative volte a sostenere i giovani e gli emarginati, creando spazi di accoglienza, ascolto e percorsi di recupero che hanno offerto speranza concreta e nuove opportunità a chi si trovava in condizioni di maggiore difficoltà. Il suo approccio, sempre orientato all'innovazione sociale e alla partecipazione attiva, ha permesso di sviluppare progetti di solidarietà e amicizia che hanno coinvolto attivamente diverse realtà sociali e comunitarie, lasciando un'impronta indelebile e duratura nel tessuto civile e morale del Paese.