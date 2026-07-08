Il Tribunale di Brescia ha emesso una significativa pronuncia giudiziaria, disponendo il proscioglimento di Felice Maniero, figura un tempo centrale della cosiddetta Mala del Brenta. Questa decisione, che ha avuto luogo nella giornata dell'8 luglio 2026, ha scagionato l'ex capo criminale dall'accusa di bancarotta fraudolenta. Il procedimento legale, che lo vedeva coinvolto come imputato, era specificamente focalizzato sulla gestione e il successivo fallimento di una società, per la quale erano state sollevate contestazioni relative alla condotta amministrativa.

Il Proscioglimento di Felice Maniero dall'Accusa di Bancarotta

L'ex esponente di spicco della criminalità veneta, Felice Maniero, si trovava al centro di un'indagine e di un processo per l'accusa di bancarotta. Tale imputazione era stata formulata in relazione al fallimento di un'impresa, un evento che aveva portato gli inquirenti a contestargli specifiche responsabilità. Tuttavia, il giudice del Tribunale di Brescia, al termine di un'attenta valutazione degli elementi presentati, ha stabilito il proscioglimento dell'imputato. La motivazione alla base di questo verdetto è stata la mancanza di elementi probatori sufficienti a sostenere validamente l'accusa nel corso del dibattimento. Durante le fasi processuali, che si sono svolte con regolarità presso la sede giudiziaria bresciana, la difesa di Maniero ha strenuamente sostenuto la sua completa estraneità ai fatti contestati.

Questa linea difensiva, basata sull'assenza di prove concrete e sulla confutazione delle accuse, ha condotto all'esito favorevole per l'ex boss, che è stato così liberato da questa specifica imputazione.

Contesto Giudiziario e Implicazioni del Verdetto

La vicenda giudiziaria che ha portato al proscioglimento di Felice Maniero si inserisce in un percorso esistenziale e legale complesso, in particolare dopo la sua definitiva rottura con le attività criminali che lo avevano reso tristemente noto come leader della Mala del Brenta. È di fondamentale importanza evidenziare che la pronuncia del Tribunale di Brescia è strettamente circoscritta e riguarda in modo esclusivo l'accusa di bancarotta. Il verdetto odierno non ha alcuna attinenza, né implicazione, con altri eventuali procedimenti giudiziari pregressi o con le numerose vicende passate che hanno segnato la storia criminale dell'ex boss.

La decisione del Tribunale è stata motivata con chiarezza, ponendo l'accento sull'insussistenza di prove concrete e sufficienti a carico dell'imputato per quanto concerne i reati contestati. Con questo specifico pronunciamento, si chiude dunque una particolare pagina giudiziaria per Felice Maniero, che lo vede definitivamente assolto da questa specifica e circoscritta imputazione, ponendo fine a un capitolo legale che lo aveva visto nuovamente coinvolto nelle aule di giustizia.