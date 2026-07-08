La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo di 2,7 milioni di euro. L'operazione ha interessato un imprenditore reggino, ritenuto vicino a una cosca della 'ndrangheta. La misura è stata disposta dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, a riprova dell'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata.

I beni confiscati e le motivazioni

Tra i beni sottoposti a confisca figurano società, immobili, veicoli, rapporti bancari e altre disponibilità finanziarie.

Le indagini preliminari hanno rivelato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imprenditore e il patrimonio effettivamente accumulato. Questa discrepanza ha costituito la base per l'adozione del provvedimento, suggerendo un'origine illecita dei capitali o legami con ambienti criminali.

L'impegno contro l'infiltrazione mafiosa

L'intervento della Guardia di Finanza si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e di tutela della legalità economica in Calabria. Il Tribunale di Reggio Calabria, tramite la sua Sezione misure di prevenzione, adotta costantemente provvedimenti di confisca e sequestro. L'obiettivo è privare i soggetti ritenuti pericolosi o collegati a organizzazioni criminali delle risorse economiche illecite, colpendo i patrimoni acquisiti illegalmente e impedendone il reinvestimento nell'economia locale.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta delle istituzioni contro l'infiltrazione della 'ndrangheta nell'economia, con particolare attenzione alle attività imprenditoriali connesse alla mafia. Tali azioni sono cruciali per ripristinare la fiducia nella legalità e promuovere un ambiente economico sano nel territorio reggino.