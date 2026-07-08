Un uomo di trentatré anni, identificato come Giuseppe Acampa, è stato arrestato dai carabinieri alla periferia di Napoli dopo aver forzato un posto di blocco e tentato la fuga. L'episodio si è verificato nella mattinata dell'8 luglio 2026, precisamente all'imbocco della rotonda di Arzano, un'area strategica dove i militari del Nucleo Radiomobile avevano predisposto un controllo. Nonostante l'intimazione dell'alt in zona Miano, il 33enne non ha ottemperato, dando il via a un breve ma intenso inseguimento. I carabinieri, a bordo di una Giulia Quadrifoglio, hanno prontamente raggiunto e bloccato il veicolo, concludendo l'operazione in pochi secondi.

Acampa è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana, un quantitativo significativo che ha immediatamente aggravato la sua posizione.

L'inseguimento e il ritrovamento di sostanze stupefacenti

La dinamica dell'intervento ha visto i carabinieri del Nucleo Radiomobile imporre l'alt al veicolo guidato da Giuseppe Acampa. Il 33enne, tuttavia, ha ignorato l'ordine, cercando di eludere il controllo. La sua convinzione di farcela, nonostante la potenza e la rapidità del mezzo dei militari – una Giulia Quadrifoglio da 520 cavalli – si è scontrata con l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine. L'inseguimento, seppur di breve durata, ha dimostrato la determinazione dei carabinieri nel garantire il rispetto della legge.

Una volta bloccato, Acampa è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha portato alla scoperta dei 70 grammi di marijuana. Questo primo ritrovamento ha spinto gli investigatori a estendere le verifiche.

Dettagli della perquisizione domiciliare e l'accusa di spaccio

A seguito dell'arresto e del ritrovamento della droga, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Giuseppe Acampa, residente a Casoria. L'operazione ha permesso di rinvenire ulteriori elementi a carico del 33enne, rafforzando l'ipotesi di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, sono stati sequestrati circa 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, inclusi involucri in sottovuoto.

Questi reperti sono considerati prove cruciali per le accuse mosse contro Acampa, che è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L'intervento dei militari ha così interrotto un'attività illecita, evidenziando l'impegno costante nel contrasto alla criminalità legata alla droga.

Il ruolo del Nucleo Radiomobile nel contrasto alla criminalità

L'operazione che ha portato all'arresto di Giuseppe Acampa si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo del territorio e di repressione dei reati condotte dall'Arma dei Carabinieri, in particolare dal Nucleo Radiomobile. Questa unità specializzata svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata e comune, garantendo una presenza capillare e una risposta rapida alle situazioni di emergenza.

I compiti del Nucleo Radiomobile includono il pattugliamento costante delle aree urbane e periferiche, la tutela della sicurezza pubblica e l'intervento immediato in caso di segnalazioni o flagranze di reato. L'utilizzo di mezzi ad alte prestazioni, come la Giulia Quadrifoglio, è strategico per assicurare l'efficacia degli inseguimenti e la tempestività degli interventi, soprattutto in contesti dove la velocità di reazione può fare la differenza.

La costante presenza dei carabinieri nelle zone periferiche di Napoli è essenziale per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, che rappresentano una piaga sociale. Attraverso queste attività di controllo e prevenzione, le forze dell'ordine mirano a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e a ripristinare la legalità.

L'arresto di Acampa è un esempio concreto dell'impegno profuso quotidianamente dai militari nell'adempiere alla loro missione di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto a ogni forma di criminalità sul territorio nazionale.