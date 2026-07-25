Una svolta decisiva ha caratterizzato le indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito, 53 anni, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato tra sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 in un terreno agricolo alla periferia di Eboli. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno individuato e sottoposto a fermo un uomo, ritenuto il responsabile di questo efferato delitto. Il sospettato è stato rintracciato e bloccato all'interno di un casolare abbandonato, grazie anche al supporto specialistico del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

Dinamica del delitto e dettagli investigativi

Le complesse indagini, dirette con determinazione dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno permesso di ricostruire alcuni dettagli agghiaccianti sulla dinamica dell'omicidio. È emerso che la vittima, Luigi 'Luca' Esposito, si trovava in uno stato di profonda agonia a causa dei colpi subiti, ma era ancora in vita nel momento in cui il suo corpo venne dato alle fiamme. Il giornalista fu sottoposto a un pestaggio di estrema violenza, probabilmente perpetrato anche con l'uso di un oggetto contundente, i cui segni inequivocabili rimasero impressi sul suo volto. Nonostante gli sforzi degli inquirenti, l'oggetto specifico utilizzato per l'aggressione non è stato ancora ritrovato, così come il telefono cellulare della vittima, elementi che potrebbero fornire ulteriori indizi cruciali per l'inchiesta.

Causa della morte e risultanze forensi

Le analisi tecniche e forensi, condotte con la massima precisione, hanno stabilito che la morte del giornalista è sopraggiunta per asfissia. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Esposito sia stato soffocato, escludendo al momento lo strangolamento. Ulteriori accertamenti hanno fornito una prima conferma ai timori iniziali emersi subito dopo il ritrovamento del cadavere: le analisi hanno infatti dimostrato che la vittima ha inalato fumo, un dettaglio che rafforza la ricostruzione degli eventi e la sequenza temporale del delitto, indicando che il giornalista era vivo quando il rogo fu appiccato.