Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 ha svegliato la popolazione in diverse regioni del Centro-Sud Italia poco dopo la mezzanotte di venerdì 25 luglio 2026. L'evento sismico, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:08, ha avuto il suo epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia situato al confine tra Abruzzo e Lazio. La scossa, avvertita distintamente per diversi secondi, ha spinto molta gente a scendere in strada per lo spavento, sebbene le prime verifiche abbiano confermato l'assenza di danni a persone o cose.

L'epicentro è stato localizzato con precisione a circa due chilometri a ovest di Pizzone, a una profondità di dieci chilometri. La magnitudo 4.1 ha reso il sisma percepibile in un'ampia area, estendendosi ben oltre i confini molisani. Tra le province interessate figurano Chieti, L'Aquila e Caserta, con segnalazioni di avvertimento anche in numerosi comuni della Marsica, in Abruzzo, e in diverse località del Lazio e della Campania.

Le aree più prossime all'epicentro e le reazioni

In particolare, la scossa è stata avvertita in centri abitati come Frosinone, Sora, Isernia, Cassino, Sulmona e Caserta. La popolazione, colta nel cuore della notte, ha reagito con preoccupazione, riversandosi nelle strade in attesa di chiarimenti e per precauzione.

I comuni più vicini all'epicentro, entro un raggio di dieci chilometri, includono Castel San Vincenzo, Montenero Val Cocchiara, Alfedena, Scapoli, Cerro al Volturno, Rocchetta a Volturno, Scontrone, San Biagio, Saracinisco e Barrea. Nonostante l'intensità percepita, le autorità hanno confermato che non si sono verificati danni strutturali significativi o feriti.

La situazione è stata ulteriormente monitorata con la registrazione di una seconda scossa, di magnitudo 2.2, avvenuta alle 03:41 nella medesima area. Anche questo evento, con epicentro a circa nove chilometri di profondità, non ha causato alcun danno, contribuendo a un graduale ritorno alla normalità nelle zone colpite.

L'INGV, l'ente preposto al monitoraggio sismico e vulcanico sul territorio nazionale, ha fornito i dati relativi agli eventi, confermando la sua costante attività di rilevamento in tempo reale.

Le autorità locali e la Protezione Civile mantengono alta l'attenzione, continuando a monitorare la situazione e invitando la popolazione a seguire le indicazioni ufficiali per qualsiasi eventualità.