Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio 2026, intorno alle ore 14:30, all'interno di un agriturismo con ristorante situato a Lainate, in provincia di Milano. Le fiamme, di notevole intensità, hanno rapidamente interessato un deposito e una porzione significativa della copertura di uno degli edifici principali che costituiscono il complesso agricolo. L'allarme è scattato prontamente, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che sono intervenute sul posto per avviare le complesse operazioni di spegnimento e contenimento del rogo.

L'intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

Per fronteggiare l'emergenza e domare le fiamme, è stato dispiegato un ingente dispositivo di soccorso. Sul luogo dell'incendio hanno operato congiuntamente tre autopompe, due autobotti per il rifornimento idrico e un'autoscala, essenziale per raggiungere le aree più elevate della struttura. Le squadre dei Vigili del Fuoco, sotto il coordinamento esperto di un funzionario tecnico, hanno concentrato i loro sforzi non solo sullo spegnimento diretto del focolaio, ma anche e soprattutto sul contenimento delle fiamme. L'obiettivo primario era impedire la propagazione del rogo alle strutture adiacenti, salvaguardando così il resto del complesso agricolo. Una densa colonna di fumo, levatasi dal sito dell'incendio, è stata visibile da notevole distanza, segnalando la gravità della situazione.

Il contesto dell'agriturismo e i danni subiti

L'agriturismo interessato dal sinistro è situato nel comune di Lainate, una località strategica nell'area metropolitana milanese, caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole e apprezzate attività di ristorazione. Il complesso, che si estende su una vasta superficie, è costituito da diversi edifici, tra i quali quello colpito direttamente dal rogo. Le fiamme hanno causato danni significativi al deposito e hanno compromesso una parte consistente della copertura. Grazie alla tempestività dell'intervento delle squadre di soccorso, è stato possibile circoscrivere l'incendio, limitando così il rischio di ulteriori e più estesi danni alle altre strutture adiacenti, che avrebbero potuto essere gravemente compromesse.

Le operazioni di spegnimento e le successive attività di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per tutto il pomeriggio, con l'intento di riportare la situazione sotto controllo e di garantire la piena sicurezza del sito coinvolto. La priorità resta la bonifica completa e la verifica strutturale per accertare l'entità dei danni e prevenire nuovi pericoli.