Si è tenuta oggi a Como la Giornata dell’Automobilista 2026, un evento significativo organizzato dall’Automobile Club Como. L’iniziativa ha celebrato i soci che vantano una lunga anzianità di patente, con riconoscimenti per chi ha raggiunto dai 40 ai 60 anni e oltre di guida. La cerimonia si inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni per il Centenario dell’Automobile Club Como, sottolineando un secolo di attività e impegno sul territorio.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e regionali, tra cui il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, il questore Filippo Ferri, il presidente della provincia, Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, l’assessore regionale, Alessandro Fermi, e i consiglieri regionali Sergio Gaddi e Marisa Cesana.

Nel corso della manifestazione, i premi sono stati consegnati non solo ai soci storici dell’Aci, ma anche a diverse categorie che contribuiscono attivamente alla comunità e alla sicurezza stradale. Sono state premiate le Forze dell’Ordine per il loro servizio a tutela della viabilità, gli operatori del servizio di emergenza 118, i servizi di soccorso stradale, le delegazioni Aci, l’autoscuola e i soci benemeriti, questi ultimi riconosciuti per la loro pluridecennale appartenenza all’associazione. Un ulteriore riconoscimento è stato dedicato agli istituti scolastici superiori della provincia che hanno aderito ai programmi di educazione stradale promossi dall’ente.

Celebrazioni del Centenario e annullo filatelico speciale

Un momento clou della Giornata dell’Automobilista è stata la presentazione di un annullo filatelico speciale, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Questa iniziativa commemorativa celebra i cento anni dell’Aci Como ed è stata accompagnata da una cartolina commemorativa e da un francobollo dedicato, evidenziando il valore storico e l’importanza dell’associazione nel contesto locale.

L’impegno dell’Aci Como per una mobilità responsabile

Il presidente dell’Aci Como, Enrico Gelpi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, dichiarando che essa “rappresenta un’occasione per ribadire il valore di una mobilità fondata sulla responsabilità, sul rispetto delle regole e sulla sicurezza stradale”.

Gelpi ha inoltre evidenziato come “cento anni di attività testimoniano l’impegno dell’ente al servizio dei cittadini e della sicurezza stradale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con tutti gli operatori che quotidianamente lavorano sulle strade”.

La Giornata dell’Automobilista 2026 si è così confermata un appuntamento di rilievo per la comunità comasca, valorizzando l’impegno di tutti coloro che promuovono attivamente la sicurezza e l’educazione stradale, sia tra i cittadini che all’interno delle scuole della provincia di Como.