Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella notte, intorno alle ore due, interessando i moduli abitativi provvisori (Map) realizzati a seguito del sisma del 2009. L'evento si è verificato nella frazione di Santa Rufina di Roio, nel territorio comunale dell'Aquila, e ha coinvolto direttamente quattro blocchi abitativi, rendendo necessaria l'evacuazione di sei famiglie residenti.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e massiccio. Quattro squadre, supportate da mezzi adeguati, hanno operato incessantemente per oltre dieci ore prima di riuscire a domare completamente le fiamme.

Attualmente, l'area colpita è stata messa in sicurezza e sono in corso le delicate operazioni di bonifica, volte a eliminare ogni possibile focolaio residuo e a prevenire ulteriori rischi. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate; la polizia, in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco, sta conducendo rilievi e indagini approfondite per chiarire la dinamica esatta dei fatti.

L'intervento a Santa Rufina e la fragilità dei Map

L'emergenza a Santa Rufina ha richiesto un impegno prolungato e coordinato da parte delle squadre di soccorso, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte e parte della mattinata. Le sei famiglie evacuate sono state prontamente assistite, e l'intera area circostante all'incendio è stata interdetta per garantire la sicurezza delle operazioni.

La presenza dei Moduli Abitativi Provvisori (Map), strutture edificate per ospitare i cittadini colpiti dal terremoto del 2009, aggiunge un elemento di particolare delicatezza alla gestione di simili eventi. La vulnerabilità intrinseca di queste abitazioni e la presenza di nuclei familiari ancora residenti rendono ogni emergenza un banco di prova significativo per le capacità di risposta del territorio.

Emergenza incendi nel comprensorio aquilano: più fronti attivi

L'incendio di Santa Rufina si inserisce in un contesto più ampio di emergenza che sta interessando il comprensorio aquilano in questi giorni. Altri roghi hanno colpito diverse località, tra cui Lucoli, Paganica e Rocca di Mezzo. In particolare, a Lucoli, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per un vasto incendio divampato il 21 luglio 2026 in località Prato Lonaro.

Il forte vento ha sensibilmente complicato le attività di contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul posto.

Anche a Rocca di Mezzo, dove il fronte di fuoco si era sviluppato nei giorni precedenti, la situazione continua a destare preoccupazione. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a mantenere la calma, a non avvicinarsi alle zone interessate e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. Un ringraziamento è stato rivolto ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile e a tutti gli operatori impegnati nelle complesse attività di soccorso. Il Comune di Rocca di Mezzo ha inoltre annunciato un'intensificazione dei controlli per garantire il rispetto delle ordinanze antincendio, sottolineando come, in periodi di caldo intenso, la tutela del patrimonio boschivo dipenda anche dai comportamenti individuali e dalla massima responsabilità di ciascuno.

La situazione complessiva nel comprensorio aquilano resta sotto costante monitoraggio, con le squadre di emergenza impegnate su più fronti per contenere l'avanzata delle fiamme e mettere in sicurezza le aree colpite.