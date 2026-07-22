Un vasto incendio, alimentato incessantemente dal forte vento di scirocco, ha gravemente minacciato il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, un comune situato nella provincia di Agrigento. La rapida propagazione delle fiamme ha reso indispensabile l'attuazione di un'evacuazione precauzionale che ha coinvolto oltre cento persone. Le autorità locali hanno prontamente disposto lo sgombero di residenti e attività, al fine primario di salvaguardare l'incolumità degli abitanti e prevenire rischi maggiori. L'avanzata del rogo sta mettendo seriamente a repentaglio diverse aree particolarmente sensibili all'interno della cittadina, richiedendo un intervento urgente e coordinato delle squadre di soccorso.

Interventi di emergenza e aree a rischio critico

Per fronteggiare l'emergenza, sono stati mobilitati i Canadair della forestale, attesi a breve per fornire un cruciale supporto aereo alle complesse operazioni di spegnimento. L'attenzione dei soccorritori è focalizzata con particolare urgenza su alcuni punti nevralgici: un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento carburanti e una fabbrica di giochi d’artificio. Queste infrastrutture, considerate ad alto rischio a causa della natura dei materiali stoccati o delle attività svolte, sono attualmente presidiate da un numero elevato di squadre dei vigili del fuoco. Il loro impegno è volto a scongiurare possibili incidenti o esplosioni che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, data la pericolosa vicinanza delle fiamme.

Per rafforzare il dispositivo di intervento, sono in arrivo rinforzi dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì. Sul campo, oltre ai pompieri, operano congiuntamente anche pattuglie dei Carabinieri e della Polizia, essenziali per la gestione dell'ordine pubblico, il coordinamento delle evacuazioni e la messa in sicurezza delle zone interessate dal rogo.

Situazione critica a Palermo e interruzioni alla viabilità

Il quadro emergenziale non si limita all'Agrigentino. Nelle scorse ore notturne, decine di incendi hanno contemporaneamente interessato anche la città di Palermo e la sua vasta provincia, creando una situazione di diffusa criticità. Questi roghi hanno causato estesi blackout elettrici, imputabili sia alle condizioni di caldo estremo che hanno messo sotto stress le infrastrutture, sia a specifici guasti alla rete di distribuzione dell'energia.

La viabilità ha subito pesanti ripercussioni: la strada statale 186, in prossimità di Monreale, è stata interdetta al traffico veicolare, così come tratti cruciali della A19 e della statale 113, arterie fondamentali che collegano Palermo a Catania. Il risveglio del capoluogo siciliano è stato caratterizzato da una densa cappa di fumo che ha avvolto il centro urbano, con molteplici aree periferiche e interne che continuano a essere attivamente interessate dalla presenza di fiamme e focolai.

L'emergenza roghi si estende a tutta la Sicilia

L'intera Sicilia si trova ad affrontare una grave ondata di roghi, con un numero elevato di focolai attivi che hanno reso necessarie ulteriori evacuazioni in diverse località.

La situazione ha messo a dura prova anche le strutture sanitarie regionali, costrette a operare sotto pressione per gestire eventuali emergenze legate agli incendi e alle inalazioni di fumo. Per contrastare l'avanzata del fuoco su più fronti, è stato intensificato l'impiego di mezzi aerei, tra cui elicotteri e Canadair, che operano incessantemente per contenere la diffusione delle fiamme. Le autorità regionali e locali mantengono un costante monitoraggio della complessa situazione, coordinando senza sosta tutti gli interventi necessari per limitare i danni ambientali e materiali, e soprattutto per assicurare la massima sicurezza della popolazione coinvolta in questa emergenza.