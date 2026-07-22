Quattro persone sono state identificate e denunciate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bolzano in relazione a una "spaccata", un furto aggravato avvenuto nella notte del 17 luglio. L'episodio ha interessato un esercizio commerciale nel centro del capoluogo altoatesino, nei pressi di Piazza Walther. Un uomo aveva infranto la vetrina e si era introdotto nel locale, asportando il registratore di cassa contenente circa cento euro in monete.

Ricostruzione dei fatti e indagini

Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine e le immediate indagini hanno permesso di identificare, in meno di 48 ore, l'autore materiale del reato.

Si tratta di un giovane di origini straniere, senza fissa dimora, ora accusato di danneggiamento e furto aggravato. Le successive verifiche si sono concentrate sull'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti.

L'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina ha permesso ai Carabinieri di ricostruire nei dettagli la dinamica della "spaccata". Le riprese hanno evidenziato che l'esecutore materiale dell'assalto era stato supportato da un complice, che gli aveva fornito la bicicletta usata per colpire la vetrina e fuggire. Poco più in là, nei pressi del Duomo, altri due soggetti attendevano il ladro per farsi consegnare il bottino prima di fuggire tutti in direzioni diverse.

Esito delle indagini e ruolo dei Carabinieri

L'operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero per concorso in furto aggravato dei tre complici: due uomini e una donna. L'efficace attività investigativa dei Carabinieri ha permesso di fare piena luce sulla vicenda in tempi rapidi, deferendo all'Autorità Giudiziaria tutti i presunti responsabili. Il successo dell'intervento è frutto della sinergia tra le pattuglie sul territorio e l'impiego strategico delle tecnologie di videosorveglianza presenti nel centro cittadino.

La Compagnia di Bolzano dei Carabinieri svolge un'importante attività di prevenzione e repressione dei reati nel capoluogo altoatesino. L'efficacia di tali interventi è garantita dalla stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine e le istituzioni locali, ponendo la sicurezza urbana al centro delle proprie priorità.