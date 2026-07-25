Un forte terremoto di magnitudo 4.1 ha scosso il Molise poco dopo la mezzanotte del 25 luglio 2026, generando apprensione e spingendo molti residenti a riversarsi in strada. L'evento sismico, registrato con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia situato strategicamente al confine tra Abruzzo e Lazio, ha interrotto il sonno di migliaia di persone. La scossa, percepita distintamente per diversi secondi, si è propagata non solo in tutto il territorio isernino, ma anche in aree più distanti, raggiungendo le province di Chieti, L'Aquila e Caserta.

Nonostante il grande spavento, le prime verifiche non hanno evidenziato danni a persone o cose, un dato che ha contribuito a rasserenare la popolazione nelle ore successive.

Dettagli del sisma e l'estensione dell'allarme

L'epicentro di questa significativa scossa è stato precisamente individuato nell'area di Pizzone, nel cuore della provincia di Isernia, a una profondità stimata di 10 chilometri. L'evento sismico principale si è verificato con precisione alle 00:08. La sua onda d'urto è stata avvertita con notevole intensità, estendendosi ben oltre i confini molisani. Numerosi comuni della Marsica, in Abruzzo, hanno percepito il tremore, così come vaste zone del Lazio e della Campania. Tra le città dove la scossa è stata maggiormente avvertita spiccano Frosinone, Sora, Isernia, Cassino e Sulmona, oltre alla già citata Caserta.

Un elenco dettagliato dei comuni più prossimi all'epicentro, ovvero quelli situati entro un raggio di 10 chilometri, include: Castel San Vincenzo, Montenero Val Cocchiara, Alfedena, Scapoli, Cerro al Volturno, Rocchetta a Volturno, Scontrone, San Biagio, Saracinisco e Barrea. Questi centri abitati hanno vissuto i momenti di maggiore tensione e paura a causa della vicinanza al punto di origine del sisma.

Monitoraggio e assenza di danni significativi

A distanza di poche ore dalla scossa principale, la stessa area è stata interessata da un ulteriore evento sismico. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata infatti registrata alle 3:41 del mattino, con una profondità leggermente inferiore, pari a 9 chilometri.

Anche in questo caso, le verifiche immediate condotte dalle autorità competenti hanno confermato l'assenza di danni a strutture o lesioni a persone. La reazione della popolazione, sebbene inizialmente caratterizzata da forte preoccupazione e da un comprensibile senso di allarme, è stata gestita con calma. Le forze dell'ordine e i soccorritori non hanno dovuto affrontare interventi di emergenza particolari, indicando che, nonostante l'intensità del fenomeno, l'impatto complessivo è stato contenuto. La situazione è costantemente monitorata per garantire la sicurezza dei residenti e per rilevare eventuali sviluppi.