Un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Bergamo nel pomeriggio del 15 luglio 2026, tra le ore 16 e le 17. L'evento atmosferico ha colpito in modo significativo la Bassa bergamasca, l'Isola bergamasca e il capoluogo stesso. Le raffiche di vento, che hanno toccato punte di centocinquanta chilometri orari, hanno causato la caduta di numerosi alberi e l'allagamento di diversi sottopassi stradali, generando notevoli disagi.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite a seguito del maltempo. Tuttavia, i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi, ricevendo un elevato numero di chiamate per la rimozione di alberi e rami caduti che ostruivano le carreggiate in vari centri della pianura.

La situazione ha provocato significativi disagi alla viabilità locale, con diverse strade che sono state temporaneamente bloccate dalla presenza di detriti arborei.

Le aree più colpite e gli interventi di emergenza

Le aree più duramente interessate dal temporale sono state confermate nella Bassa bergamasca, nell'Isola bergamasca e nel capoluogo. L'operato dei vigili del fuoco si è focalizzato primariamente sulla rimozione rapida degli ostacoli dalle arterie stradali e sulla gestione degli allagamenti che hanno interessato i sottopassi. La gravità delle condizioni meteorologiche ha imposto una pronta mobilitazione di tutti i servizi di emergenza, essenziale per il ripristino della circolazione e per assicurare la sicurezza degli automobilisti.

Il quadro meteorologico regionale e le raccomandazioni

Questo fenomeno meteorologico si colloca all'interno di un più ampio quadro di instabilità che ha caratterizzato l'intera Lombardia nella medesima giornata, con temporali intensi e manifestazioni localizzate anche in altre zone della regione. La provincia di Bergamo è emersa come una delle aree maggiormente colpite, in particolare per l'intensità del vento e l'entità dei danni riportati. Parallelamente, in altre località lombarde, come la Val Brembana, si sono verificati episodi di grandine con chicchi che hanno raggiunto dimensioni fino a cinque centimetri di diametro, evidenziando la severità del maltempo.

Di fronte a questa situazione, le autorità locali hanno diramato un appello alla massima prudenza, invitando la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di pericolo, come rami pericolanti o nuovi allagamenti. Nel frattempo, le operazioni di monitoraggio e di messa in sicurezza delle zone più interessate dal temporale proseguono incessantemente per ripristinare la normalità e prevenire ulteriori rischi.