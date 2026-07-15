Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio di mercoledì 15 luglio 2026, quando la statale Salaria, nel territorio del comune di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, è stata teatro di uno scontro violento. Il sinistro ha visto coinvolte un'automobile e una motocicletta, con un bilancio di due uomini gravemente feriti che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote. La dinamica precisa dell'accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire ogni aspetto.

Dinamica dello scontro e primi soccorsi

Le prime ricostruzioni indicano che l'auto, condotta da una donna che aveva con sé il figlio piccolo, e la moto, con in sella due uomini, si sono scontrate violentemente. L'impatto, la cui esatta causa è ancora oggetto di approfondimento da parte dei carabinieri, ha avuto conseguenze immediate e drammatiche per i due motociclisti. Entrambi sono stati sbalzati a terra con violenza, riportando ferite che hanno richiesto un intervento medico urgente e specialistico.

Il conducente della motocicletta ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato successivamente trasportato d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno. Il suo arrivo è stato classificato con un codice rosso, segnalando una condizione di criticità elevata che ha richiesto l'immediata attenzione del personale medico.

Tuttavia, le condizioni del passeggero della moto sono apparse ancora più preoccupanti, evidenziando la necessità di un trasferimento in una struttura con capacità di gestione dei traumi più complessa.

Intervento dell'eliambulanza e indagini in corso

Data la serietà delle lesioni riportate dal passeggero, i sanitari presenti sul luogo dell'incidente hanno ritenuto indispensabile richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Questo mezzo di soccorso aereo ha permesso un rapido trasferimento del ferito al Trauma Center dell'ospedale "Torrette" di Ancona, un centro di eccellenza specializzato nel trattamento di traumi maggiori. La velocità dell'intervento è stata cruciale per garantire al paziente le migliori possibilità di cura.

Un aspetto positivo in questa triste vicenda riguarda gli occupanti dell'automobile: la donna alla guida e il suo bambino sono rimasti fortunatamente illesi, sebbene comprensibilmente sotto shock per l'accaduto. Sul posto, oltre al personale del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ascoli Piceno. La loro presenza è stata fondamentale per la messa in sicurezza dell'area e per eventuali operazioni di soccorso tecnico. Le forze dell'ordine continuano a lavorare per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire la precisa dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.