L'edizione 2026 del Governance Poll, la rinomata indagine sul gradimento degli amministratori locali realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha delineato un quadro chiaro del consenso politico in Italia. Tra i presidenti di Regione, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, si è distinto classificandosi al terzo posto a livello nazionale con un notevole 64% dei consensi.

Questo risultato per Fedriga è particolarmente significativo poiché si mantiene sostanzialmente identico al dato ottenuto in occasione delle elezioni regionali del 2023, evidenziando una marcata stabilità nel gradimento da parte dei cittadini.

Al vertice della classifica dei governatori si confermano Antonio Decaro della Puglia, con il 66% dei consensi, e Alberto Stefani del Veneto, che raggiunge il 65%. È interessante notare come Fedriga, pur essendo stato eletto nel 2023, conservi un consenso così elevato, superando in termini di "anzianità" di mandato i suoi predecessori, eletti più di recente nel 2025. L'indagine sottolinea una trasformazione nel rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali, un fenomeno che il Governance Poll continua a monitorare.

I sindaci più apprezzati e le altre posizioni dei governatori

L'analisi del Governance Poll 2026 si estende anche al gradimento dei sindaci dei comuni capoluogo, dove si registra una novità storica: per la prima volta, una donna conquista la vetta assoluta.

Si tratta di Sara Funaro, sindaca di Firenze, che ottiene un eccezionale 68,5% di gradimento. Sul podio dei primi cittadini la seguono Marco Fioravanti di Ascoli Piceno con il 65% e Gaetano Manfredi di Napoli con il 63,5%.

Per quanto riguarda i sindaci del Friuli Venezia Giulia, l'indagine evidenzia Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, come il più apprezzato della regione, posizionandosi al 36° posto nella graduatoria nazionale. Seguono Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, al 54° posto, Rodolfo Ziberna di Gorizia al 67° e Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, all’83° posto.

La classifica dei governatori include anche altre figure di spicco. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, si colloca al quarto posto con un 60% di consensi, registrando una crescita rispetto al dato ottenuto al momento della sua elezione.

Nella parte bassa della graduatoria dei presidenti di Regione, si trovano Marco Bucci della Liguria con il 45% e, a pari merito all’ultimo posto con il 42%, Francesco Roberti del Molise e Francesco Rocca del Lazio.

L'importanza dell'indagine sul consenso

Il Governance Poll si conferma come uno strumento fondamentale per fotografare le preferenze politiche e il gradimento degli amministratori locali in Italia. L’edizione 2026 mette in luce trend significativi, sia in termini di stabilità del consenso per alcuni presidenti di Regione, sia per le dinamiche di crescita o flessione di altri. Questo studio, condotto da Noto Sondaggi e commissionato da Il Sole 24 Ore, offre una panoramica aggiornata e dettagliata sui rapporti in evoluzione tra cittadini e istituzioni territoriali.

La rilevazione dimostra come il consenso verso i presidenti di Regione e i sindaci sia un indicatore dinamico, capace di variare sensibilmente nel tempo, riflettendo in modo diretto sia l'operato amministrativo sia le più ampie dinamiche politiche a livello locale e nazionale.