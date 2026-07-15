La Procura europea (EPPO) con sede a Firenze ha richiesto il rinvio a giudizio per sei persone coinvolte in un'indagine su una presunta frode ai danni dell'Unione Europea. L'inchiesta, che ha visto la Procura europea di Firenze coordinare le attività, riguarda fondi europei destinati a progetti di ricerca, per un importo complessivo contestato di 2,8 milioni di euro.

Il procedimento giudiziario è stato avviato a seguito delle indagini che hanno portato all'identificazione di sei indagati, tra cui imprenditori e professionisti. Questi sono accusati di aver percepito indebitamente finanziamenti europei, presentando documentazione ritenuta falsa o non conforme ai requisiti previsti dai bandi comunitari.

La Procura europea ha ipotizzato il reato di frode aggravata ai danni dell'Unione Europea, sottolineando la gravità delle condotte contestate.

Dettagli dell'inchiesta e soggetti coinvolti

Le accuse mosse agli indagati riguardano l'ottenimento di somme attraverso la presentazione di documentazione non veritiera, finalizzata a simulare la conformità ai criteri di accesso ai fondi. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, i fondi ottenuti sarebbero stati poi impiegati per finalità diverse da quelle dichiarate nei progetti di ricerca inizialmente presentati. Questa deviazione dall'uso previsto dei finanziamenti ha costituito un elemento chiave nell'accusa di frode.

La richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati è stata formalizzata dalla Procura europea, che contesta loro la responsabilità di aver causato un danno economico significativo alle casse dell'Unione Europea.

L'azione mira a garantire la tutela degli interessi finanziari comunitari e a perseguire chiunque tenti di sottrarre risorse pubbliche attraverso meccanismi fraudolenti.

Ruolo e competenze della Procura europea (EPPO)

La Procura europea (EPPO) è un organo indipendente dell'Unione Europea, istituito con il compito specifico di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Tra questi rientrano la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro, in particolare quando connessi all'utilizzo illecito di fondi europei. L'EPPO opera in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri partecipanti, con l'obiettivo primario di rafforzare la protezione delle risorse finanziarie dell'Unione.

L'istituzione della Procura europea rappresenta un passo fondamentale nel contrasto alle frodi che colpiscono il bilancio comunitario, introducendo un coordinamento sovranazionale nelle indagini e nelle azioni giudiziarie. La sede fiorentina dell'EPPO, in particolare, si occupa dei reati commessi nel proprio territorio di competenza, che include la Toscana, agendo in sinergia con le autorità locali per assicurare il pieno rispetto delle normative europee e nazionali in materia di gestione dei fondi comunitari.