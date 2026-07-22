Una bambina di dieci anni, allontanatasi dalla propria abitazione ad Acilia nelle prime ore del 22 luglio 2026, è stata fortunatamente ritrovata a Ostia grazie all'intervento della Polizia Locale. I genitori, accortisi dell'assenza della figlia, avevano immediatamente denunciato la scomparsa, innescando così una vasta operazione di ricerca da parte delle autorità competenti.

La Centrale Operativa ‘Lupa’ della Polizia Locale di Roma Capitale ha prontamente diramato una nota di ricerca. Il X Gruppo Mare ha assunto la direzione delle operazioni sul campo, formulando l'ipotesi che la bambina potesse essersi diretta verso Ostia, una località che frequentava abitualmente con la sua famiglia.

Le pattuglie hanno quindi intensificato i controlli e setacciato l'intera direttrice tra Acilia e la costa, concentrando l'attenzione sulle stazioni ferroviarie e sui luoghi di ritrovo più frequentati, nel tentativo di rintracciare la piccola.

Le ricerche e il ritrovamento della minore

La svolta decisiva nelle ricerche è giunta dopo alcune ore di intensa attività. Una pattuglia del X Gruppo Mare ha individuato la bambina nei pressi della stazione Lido Centro di Ostia. La minore aveva raggiunto il litorale prendendo il treno da sola. Al momento del ritrovamento, la bambina è apparsa in buone condizioni di salute, sebbene gli agenti abbiano notato che indossava ancora vestiti bagnati. Questo dettaglio ha suggerito che si fosse recata in spiaggia e avesse toccato l'acqua prima di incamminarsi nuovamente verso lo scalo ferroviario.

Dopo essere stata individuata, la bambina è stata assistita dagli agenti. Le è stato fornito un cambio di abiti e un pasto caldo, per assicurarsi il suo benessere immediato. Successivamente, la minore è stata riaffidata alla madre. L'intera vicenda si è conclusa senza conseguenze negative per la salute della bambina, permettendo alla famiglia di superare il grande spavento e di tirare un sospiro di sollievo dopo ore di comprensibile apprensione.

Il ruolo della Polizia Locale di Roma Capitale

Il X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale svolge un ruolo cruciale nelle attività di controllo e sicurezza sul territorio, con una particolare enfasi sulle aree costiere e sulle principali vie di collegamento tra i quartieri interni e il litorale romano.

Questo gruppo opera in stretto coordinamento con la Centrale Operativa per la gestione delle emergenze e per le operazioni di ricerca di persone scomparse, come dimostrato efficacemente nel caso della bambina di Acilia.

La sua competenza si estende specificamente alle zone di Ostia e del litorale romano, occupandosi di sicurezza urbana, controllo del territorio, prevenzione e gestione di diverse situazioni di emergenza. La prontezza e l'efficacia dell'intervento del X Gruppo Mare sono state determinanti per il felice esito della vicenda, garantendo una presenza costante e un intervento rapido a tutela della cittadinanza.