Il generale di divisione Ubaldo Del Monaco, attuale comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha recentemente compiuto un'importante visita istituzionale nelle stazioni dell'Arma di Caronia e Acquedolci. Entrambe le stazioni sono presidi territoriali di fondamentale importanza e appartengono alla compagnia di Santo Stefano di Camastra, un'area strategica per il controllo e la sicurezza del territorio.

Durante questa significativa occasione, il generale Del Monaco è stato accompagnato da figure di spicco dell'Arma, tra cui il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante provinciale di Messina, e il maggiore Angelo Salici, comandante della compagnia stefanese.

L'accoglienza è stata calorosa e ha visto la partecipazione dei rispettivi comandanti di stazione, unitamente a tutti i militari in servizio, pronti a illustrare le specificità delle loro realtà operative.

Dinamiche operative e impegno sul territorio

Nel corso degli incontri con i reparti, il generale Del Monaco ha dedicato particolare attenzione all'esame approfondito delle dinamiche operative e sociali che caratterizzano le comunità locali di Caronia e Acquedolci. Questa analisi diretta ha permesso di cogliere da vicino le sfide e le peculiarità del contesto territoriale in cui i carabinieri operano quotidianamente.

L'alto ufficiale ha espresso un sincero e profondo apprezzamento ai carabinieri per la loro dedizione e la professionalità dimostrate ogni giorno nell'espletamento del servizio.

Il comandante della Legione ha inoltre ribadito con forza come le stazioni dell'Arma rappresentino autentici presidi fondamentali di legalità e punti di riferimento imprescindibili per la cittadinanza. Ha voluto sottolineare che la sobrietà, l'umanità e l'affidabilità non sono solo valori, ma costituiscono i tratti distintivi e irrinunciabili dell'operato di ogni militare, elementi essenziali per costruire e mantenere un rapporto di fiducia con la popolazione.

Un omaggio sentito e il ruolo strategico dei presidi

A conclusione delle tappe istituzionali previste, e prima di fare rientro alla propria sede, il generale Del Monaco ha voluto compiere un gesto di grande significato. Si è recato al cimitero di Caronia, dove, in un momento di profondo raccoglimento, ha reso omaggio alla tomba del generale di corpo d'armata Stefano Orlando.

Il generale Orlando, scomparso il 7 settembre 2022, è stato una figura di spicco nell'Arma, avendo ricoperto l'importante incarico di ex vicecomandante generale.

Questa serie di visite del generale Del Monaco nelle stazioni territoriali si inserisce in un più ampio quadro di attività istituzionali che il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” svolge con regolarità. L'obiettivo è quello di mantenere un contatto diretto e costante con i presidi dell’Arma distribuiti su tutto il territorio regionale. Tali visite prevedono incontri mirati con il personale in servizio, con le rappresentanze dei reparti speciali dell'Arma e momenti di confronto costruttivo con le principali autorità locali.

L'intento primario di queste iniziative è duplice: da un lato, rafforzare il ruolo insostituibile dei carabinieri come punto di riferimento per tutti i cittadini e, dall'altro, consolidare la loro funzione di presidio di legalità. Attraverso questi contatti diretti, si mira a garantire una presenza capillare e rassicurante dell'Arma, fondamentale per la sicurezza e la coesione sociale delle comunità siciliane.