L'aeroporto Karol Wojtyła di Bari-Palese ha recentemente inaugurato un nuovo parcheggio, ampliando significativamente l'offerta di sosta con 611 posti auto aggiuntivi. Questa moderna struttura, sviluppata su due livelli, è progettata per rispondere alle crescenti esigenze del traffico passeggeri. Dispone di 312 posti auto coperti al piano terra e 299 al primo piano, garantendo opzioni flessibili per gli utenti. Particolarmente interessante è la tariffa settimanale, che si avvia da soli 6 euro al giorno, posizionando il parcheggio come una soluzione economica e accessibile.

Ogni stallo è stato concepito con dimensioni generose di 5 x 2,5 metri, assicurando così ampi spazi per facilitare l'accesso e le manovre, migliorando l'esperienza complessiva dei viaggiatori.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato come l'apertura di questa nuova infrastruttura sia un passo fondamentale negli interventi volti a sostenere la costante crescita del traffico passeggeri e a potenziare la qualità dei servizi aeroportuali. Vasile ha rimarcato l'importanza di offrire soluzioni di sosta accessibili non solo ai turisti, ma anche ai cittadini e ai lavoratori che quotidianamente transitano per lo scalo. La gestione operativa del parcheggio è stata affidata ad Apcoa, una società leader nel settore della gestione parcheggi, che ha operato in stretta collaborazione con il team di AdP Engineering per seguire le linee guida tecniche.

La costruzione si distingue per l'utilizzo di un sistema modulare di travi in acciaio, che ne consente un montaggio e smontaggio agevole. Andrea Grassi, amministratore delegato di Apcoa, ha evidenziato che l'aggiunta di questi 611 posti auto, pensati per essere economici, eleva l'offerta complessiva di stalli a circa 1.000 unità. L'intero progetto rientra in un più ampio piano di sviluppo, del valore di circa 8 milioni di euro, finanziato tramite project financing e realizzato in partnership strategica con Aeroporti di Puglia.

Il progetto complessivo e l'espansione dei servizi

La costruzione del parcheggio multipiano si colloca all'interno di un programma di lavori di ammodernamento più vasto che sta interessando l'intero aeroporto di Bari Palese.

Questo ambizioso progetto complessivo, che beneficia di un finanziamento di otto milioni di euro, non si limita alla sola area di sosta. Prevede infatti una profonda trasformazione sia delle aree interne che esterne dello scalo, includendo la realizzazione di una nuova viabilità e un significativo ampliamento degli spazi dedicati ai passeggeri. L'intervento specifico sul parcheggio, caratterizzato da una struttura semi prefabbricata in metallo e cemento armato, è stato concepito con l'obiettivo primario di incrementare la capacità di sosta e, di conseguenza, di migliorare l'accessibilità generale all'aerostazione, rendendo più agevole l'esperienza per tutti gli utenti.

Strategie di sviluppo e nuova viabilità per lo scalo barese

La responsabilità della costruzione e della successiva gestione del nuovo parcheggio è stata affidata ad Apcoa, una rinomata società tedesca con una vasta esperienza nel settore, che vanta la gestione di oltre un milione e 400 mila posti auto in tutta Europa. L'ampliamento di questa infrastruttura strategica si inserisce pienamente nel Contratto di programma di Aeroporti di Puglia per il periodo 2024-2027, un piano approvato da Enac che delinea investimenti significativi per tutti gli scali pugliesi. Un aspetto cruciale di questo progetto di sviluppo è anche la realizzazione di una nuova viabilità di accesso. Questa prevede l'introduzione di una seconda strada che affiancherà l'attuale ingresso di viale Ferrari, con l'obiettivo di migliorare notevolmente i collegamenti e l'accessibilità da e verso i comuni limitrofi, fluidificando il traffico e ottimizzando i tempi di percorrenza per passeggeri e operatori.