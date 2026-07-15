Giuseppe Spadaro è stato ufficialmente nominato nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro. L'annuncio, reso noto il 15 luglio 2026, segna un importante avvicendamento alla guida di uno dei principali presidi giudiziari della Calabria. Spadaro, magistrato di lunga esperienza, giunge a Catanzaro dopo aver ricoperto con successo il ruolo di presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. La sua nomina è frutto di una carriera dedicata alla giustizia, caratterizzata da un approccio innovativo e umano, sintetizzato nella sua celebre affermazione: “Ogni giovane ha sempre una possibilità”.

Questa filosofia, incentrata sulla riabilitazione e sul recupero, ha guidato il suo operato, distinguendolo per l'impegno nel settore della giustizia minorile. La sua capacità di gestire casi complessi e la profonda conoscenza delle dinamiche giudiziarie, unite a una spiccata sensibilità, sono state determinanti.

L'impegno nella giustizia minorile

L'esperienza di Giuseppe Spadaro nel settore giudiziario è particolarmente ricca nell'ambito della giustizia minorile. Durante la sua presidenza al Tribunale per i minorenni di Trento, si è dedicato con passione a numerosi casi che hanno coinvolto minori e le loro famiglie. Ha promosso iniziative concrete volte al reinserimento sociale e alla prevenzione della recidiva, basando il suo approccio sulla ferma convinzione che il sistema giudiziario debba offrire strumenti efficaci di supporto e di crescita per i giovani, garantendo loro opportunità di riscatto.

Ha sempre enfatizzato l'importanza di guardare oltre il reato, per comprendere le storie individuali e le fragilità, privilegiando l'ascolto attento e la ricerca di soluzioni personalizzate.

Il ruolo alla guida del Tribunale di Catanzaro

Il Tribunale di Catanzaro rappresenta una delle istituzioni giudiziarie più rilevanti della Calabria. Il ruolo del presidente è cruciale: coordinare le attività giudiziarie, assicurare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e promuovere iniziative per il miglioramento del servizio alla cittadinanza. La nomina di Spadaro si inserisce in un contesto di continuità istituzionale, ma porta con sé la promessa di un'attenzione rinnovata alle specifiche esigenze del territorio calabrese, forte della sua comprovata capacità di leadership e della sua visione orientata all'efficienza e all'umanità.