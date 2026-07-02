Il progetto per la realizzazione di un glamping di lusso sul suggestivo promontorio di Cala Finanza, una rinomata località costiera nel nord-est della Sardegna, di fronte all'incantevole isola di Tavolara, non si concretizzerà. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti disposto la revoca dell'autorizzazione unica, concessa il 6 febbraio 2026. Questa decisione ministeriale pone fine all'iniziativa promossa dalla società Tavolara Bay, che prevedeva l'installazione di una struttura ricettiva di alto livello nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo.

Le ragioni della revoca e il ruolo del Comune

La determinazione del governo centrale di annullare l'autorizzazione è maturata in seguito a una significativa decisione del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo. L'amministrazione locale aveva precedentemente ritirato la delibera di indirizzo numero 50, risalente al 25 novembre 2025. Era proprio questo atto amministrativo che aveva reso possibile la modifica della destinazione urbanistica dell'area di Villa Joy, trasformandola da zona H a zona F2 e, di conseguenza, aprendo la strada alla realizzazione del progetto di glamping. Il sindaco Francesco Lai ha fornito una chiara spiegazione, dichiarando che "La revoca è stata adottata proprio in ragione della sopravvenuta revoca, da parte del nostro Consiglio Comunale, della delibera di indirizzo n.

50 del 25 novembre 2025". Questa affermazione sottolinea la stretta correlazione tra l'azione comunale e la successiva decisione ministeriale.

Implicazioni urbanistiche e il futuro di Villa Joy

Con la revoca dell'autorizzazione ministeriale, l'area di Villa Joy manterrà inalterata la sua attuale destinazione urbanistica. Ciò significa che non sarà più possibile procedere con la sua trasformazione in un ristorante di lusso, come inizialmente ipotizzato. Il sindaco Lai ha accolto questo esito definendolo una "vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni", evidenziando l'importanza di un dialogo costruttivo tra i diversi livelli amministrativi. Ha inoltre ribadito che qualsiasi futuro sviluppo nell'area dovrà essere improntato alla massima sostenibilità ambientale, al profondo rispetto del paesaggio circostante e alla piena condivisione con le comunità locali.

Questo approccio mira a garantire che le scelte urbanistiche siano in armonia con le esigenze del territorio e dei suoi abitanti, preservando l'integrità ecologica e sociale della pittoresca zona di Cala Finanza e del suo prezioso contesto naturale.