Un incendio di considerevoli dimensioni è divampato nella mattinata di venerdì 17 luglio 2026, interessando il tetto di un edificio situato al civico 31 di corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla centralissima piazza Duomo a Milano. L'evento ha generato un'immediata allerta e preoccupazione nel cuore pulsante della città, con una densa colonna di fumo nero che si è alzata verso il cielo, visibile da numerosi punti del capoluogo lombardo.

Le fiamme, originatesi sulla terrazza di un appartamento all'ultimo piano dello stabile, hanno rapidamente preso vigore.

Nonostante la vicinanza a un'icona cittadina come la Rinascente, è stato prontamente confermato che il celebre grande magazzino non è stato minimamente coinvolto o danneggiato dal rogo, scongiurando ulteriori rischi in una delle aree più frequentate di Milano.

L'Intervento dei Soccorsi e la Gestione dell'Emergenza

L'allarme è scattato poco prima delle sei del mattino, mobilitando con urgenza i vigili del fuoco di Milano. Squadre specializzate sono giunte sul posto con un ingente dispiegamento di numerosi mezzi, incluse diverse autoscale, rivelatesi essenziali per raggiungere l'altezza della copertura dello stabile. Le complesse e delicate operazioni si sono concentrate sulla sommità dell'edificio, da dove continuava a sprigionarsi un intenso fumo, caratterizzato da un odore acre, chiaro segno della combustione in atto.

Contestualmente all'intervento dei pompieri, gli agenti della Polizia locale sono prontamente intervenuti per gestire la complessa situazione del traffico in una delle arterie più frequentate e vitali di Milano. Hanno provveduto a regolare la circolazione veicolare e pedonale e a delimitare l'area circostante l'incendio, stabilendo un perimetro di sicurezza indispensabile per consentire ai soccorritori di operare con la massima efficacia e senza ostacoli, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini.

Accertamenti in Corso e Nessun Ferito

Le prime verifiche effettuate sul luogo dell'incidente hanno fortunatamente escluso la presenza di persone coinvolte, e non si registrano al momento feriti o intossicati.

Questa notizia ha rappresentato un significativo sollievo, considerando la gravità dell'evento e la centralità della zona interessata. Le cause dell'incendio rimangono ancora da accertare; i tecnici specializzati avvieranno indagini approfondite nei prossimi giorni per determinare l'origine esatta del rogo e le dinamiche che hanno portato al divampare delle fiamme.

L'imponente dispiegamento di forze di emergenza e la spettacolare colonna di fumo hanno inevitabilmente catturato l'attenzione di numerosi passanti, turisti e lavoratori che affollano quotidianamente il cuore commerciale e turistico di Milano. Mentre la Rinascente è rimasta indenne, la viabilità in corso Vittorio Emanuele II e nelle vie adiacenti è stata temporaneamente bloccata per diverse ore, una misura precauzionale necessaria per assicurare la piena sicurezza delle delicate operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area.