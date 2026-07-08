La Guardia di Finanza di Venezia ha portato a termine un'importante operazione di polizia economico-finanziaria, culminata nell'esecuzione di un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo stimato in circa 3 milioni di euro. Il provvedimento ha interessato due imprenditori attivi nel settore dei servizi, entrambi residenti nel Veneto, i quali sono accusati di aver sottratto al fisco una somma equivalente, arrecando un danno significativo alle casse pubbliche. L'intervento si è concretizzato a seguito di un'approfondita indagine che ha permesso di svelare una presunta e ingente evasione fiscale.

L'Operazione e il Sequestro dei Beni

Nel dettaglio dell'operazione, i militari delle Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di immobili, conti correnti e quote societarie. Tali beni sono stati individuati come direttamente riconducibili ai due imprenditori, entrambi residenti nella regione del Veneto. La ricostruzione investigativa ha evidenziato come gli indagati avrebbero sistematicamente omesso di dichiarare al fisco ricavi per una cifra stimata in circa 3 milioni di euro. Per attuare tale condotta illecita, gli imprenditori avrebbero fatto ricorso a una complessa rete di società, utilizzate strategicamente per schermare le operazioni finanziarie e rendere estremamente ardua la tracciabilità e la ricostruzione dei reali flussi di denaro.

L'accurata attività investigativa è stata fondamentale per individuare con precisione il patrimonio illecitamente accumulato, consentendo così di procedere al sequestro preventivo, un passo cruciale in vista della successiva confisca dei beni.

Il Contributo della Guardia di Finanza

L'intervento della Guardia di Finanza di Venezia si inserisce pienamente nel quadro delle sue prerogative istituzionali. In quanto corpo di polizia ad ordinamento militare con funzioni di polizia economico-finanziaria, la Guardia di Finanza ha il compito primario di prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni in materia finanziaria. Questa specifica operazione rappresenta un esempio concreto dell'impegno costante nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela delle entrate dello Stato, obiettivi che costituiscono pilastri fondamentali della missione del Corpo.

Le indagini, tuttavia, non si considerano concluse. Le autorità investigative stanno proseguendo gli accertamenti con l'obiettivo di individuare eventuali ulteriori responsabilità e di ricostruire in maniera ancora più dettagliata tutte le movimentazioni finanziarie e i collegamenti tra le diverse società coinvolte in questa complessa vicenda di presunta evasione.