Una giovane di vent'anni è stata vittima di una brutale aggressione a Milano, dove è stata sfregiata al volto con un oggetto tagliente. L'episodio di violenza si è consumato in strada nella notte tra l'8 e il 9 luglio, lasciando la ragazza ferita e profondamente scossa. La vittima ha raccontato di aver vissuto momenti di terrore puro, confessando: "Ho pensato di morire", un'affermazione che sottolinea la gravità e la drammaticità dell'attacco subito.

La dinamica dell'aggressione

L'aggressione si è verificata in via Venini, nel vivace quartiere di NoLo a Milano.

La ragazza stava rientrando a casa, come ogni sera, quando è stata improvvisamente avvicinata da un uomo sconosciuto. Senza alcun preavviso o apparente motivo, l'aggressore l'ha colpita violentemente al volto con una lama, infliggendole una profonda ferita. Subito dopo il gesto, l'uomo si è dato alla fuga, scomparendo rapidamente e facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità della notte. Nonostante lo shock e il dolore, la giovane, ferita e in stato confusionale, è riuscita a chiedere aiuto. Alcuni passanti, allertati dalle sue grida, sono intervenuti prontamente, prestandole i primi soccorsi e allertando immediatamente le autorità e i servizi di emergenza.

Le cure mediche e le indagini in corso

La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove i medici hanno riscontrato una profonda ferita al volto che richiederà un lungo e delicato percorso di guarigione. Le sue condizioni attuali sono considerate stabili, ma l'impatto fisico ed emotivo dell'aggressione è significativo. Dovrà affrontare un impegnativo percorso di cure mediche e riabilitazione per superare le conseguenze di questo traumatico evento. Nel frattempo, la polizia ha prontamente avviato un'intensa attività investigativa. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e rintracciare l'autore di questo vile atto, raccogliendo testimonianze e analizzando attentamente le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L'obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e assicurare il responsabile alla giustizia.

Il racconto della vittima e la preoccupazione nel quartiere

La giovane vittima ha condiviso la sua straziante esperienza, descrivendo i momenti di paura e terrore vissuti durante l'attacco. Ha riferito di essersi sentita in un pericolo di vita imminente e di aver provato un profondo senso di impotenza di fronte alla violenza inaspettata. La sua dichiarazione, "Ho pensato di morire", risuona come un monito sulla brutalità dell'aggressione. Ha sottolineato come il gesto sia stato improvviso e come non avesse alcuna conoscenza pregressa dell'aggressore, rendendo l'episodio ancora più inspiegabile e angosciante.

Nonostante il trauma, la ragazza ha espresso la sua sincera gratitudine verso le persone che l'hanno soccorsa immediatamente dopo l'accaduto e verso il personale medico dell'ospedale che le ha fornito le prime e fondamentali cure. L'episodio ha comprensibilmente suscitato una forte preoccupazione tra i residenti del quartiere di NoLo, che ora chiedono con insistenza un aumento della sicurezza e una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle strade per prevenire futuri atti di violenza.