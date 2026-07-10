Saranno circa duecento le persone in condizione di vulnerabilità sociale, tra cui mamme sole, rifugiati e altri assistiti da Caritas e realtà caritative, ad essere accolte domani, 11 luglio, a Borgo Laudato si' nei Giardini di Castel Gandolfo per l'iniziativa “A pranzo con il Papa”. L'evento prevede la celebrazione eucaristica con la Liturgia della custodia della creazione, una visita guidata a Borgo Laudato si' e, infine, il pranzo condiviso con Leone XIV.

La giornata, promossa dal Centro di formazione Laudato si', dal Dicastero per il Servizio della Carità e dalla diocesi di Roma, si inserisce in un percorso di accoglienza che coinvolge ogni anno una diversa diocesi.

L'iniziativa offre ai partecipanti un momento di incontro con il Papa e una giornata immersa nella natura, grazie anche al contributo di associazioni, parrocchie e aziende locali che hanno donato colazione e pranzo.

Dettagli dell'iniziativa e dichiarazioni

Il cardinale Fabio Baggio, direttore generale del Centro di formazione Laudato si', ha sottolineato che “dopo Lampedusa questa giornata rappresenta una nuova tappa del cammino di Papa Leone XIV verso le periferie sociali del nostro tempo”. Baggio ha aggiunto che Borgo Laudato si' è stato creato per dimostrare che “la cura del creato e la cura della persona umana sono una sola e medesima missione”.

L’elemosiniere del Papa, monsignor Luis Marín de San Martín, ha evidenziato che “la scelta del Santo Padre conferma che la carità consiste nella vicinanza, nell’incontro e nella condivisione.

Quando la Chiesa mette al centro le persone più vulnerabili, rende visibile il Vangelo e testimonia che nessuno è ai margini nel cuore di Dio”. Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, ha spiegato: “Abbiamo voluto che i protagonisti fossero persone accompagnate dalle parrocchie, dalla Caritas e dalle numerose realtà ecclesiali e associative della diocesi. L’incontro con il Santo Padre restituisce centralità a chi troppo spesso rimane ai margini e richiama tutta la comunità cristiana alla responsabilità dell’accoglienza”.

Borgo Laudato si' e la missione di accoglienza

Borgo Laudato si', situato nei Giardini di Castel Gandolfo, è un progetto del Centro di formazione Laudato si' che unisce cura del creato, sviluppo umano e formazione cristiana attraverso esperienze concrete di incontro, partecipazione e fede.

L’iniziativa “A pranzo con il Papa” si svolge annualmente dal 2025 e coinvolge ogni volta una diocesi diversa, offrendo a persone povere, rifugiati e migranti la possibilità di vivere una giornata di accoglienza e dialogo con il Papa.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni cattoliche, enti caritativi, parrocchie e volontari che operano a Roma a favore delle persone vulnerabili, oltre al sostegno di attività locali che hanno contribuito all’organizzazione dei pasti. L’incontro a Borgo Laudato si' riafferma la vocazione della Chiesa a essere presente nei luoghi dove la dignità umana richiede ascolto, prossimità e speranza.