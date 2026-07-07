La società modenese Holostem Terapie Avanzate, un'azienda biotech di spicco, ha avviato la procedura di liquidazione. L'annuncio, comunicato dal sindacato, segna un momento rilevante per l'impresa nota per il suo impegno nello sviluppo di terapie avanzate. Holostem si è dedicata in particolare ai cosiddetti "bambini farfalla", pazienti affetti da epidermolisi bollosa, una rara e grave malattia genetica della pelle che causa estrema fragilità cutanea.

La notizia della liquidazione rappresenta un passaggio significativo per l'intero settore biotech italiano.

Nel corso degli anni, Holostem si è distinta per la sua attività di ricerca e per la produzione di terapie cellulari innovative. Fondata nel 2008 come spin-off dell'Università di Modena e Reggio Emilia, l'azienda ha contribuito allo sviluppo di trattamenti per patologie rare, in particolare per l'epidermolisi bollosa, offrendo una speranza terapeutica a pazienti con gravi fragilità cutanee.

Attività e ruolo di Holostem nel settore

Nel suo percorso, Holostem ha operato nel campo della medicina rigenerativa, focalizzandosi sulla produzione di terapie a base di cellule staminali epiteliali. L'azienda è stata tra le prime a livello europeo a ricevere l'autorizzazione per la produzione di medicinali per terapie avanzate.

Tra i suoi successi si annoverano una terapia cellulare per la ricostruzione della cornea e trattamenti per la pelle dei pazienti con epidermolisi bollosa. L'attività di Holostem ha coinvolto collaborazioni con centri di ricerca e ospedali italiani e internazionali, consolidando la sua posizione nel panorama scientifico.

Le implicazioni della liquidazione

La decisione di avviare la liquidazione è stata comunicata dal sindacato, che ha sottolineato il profondo valore scientifico e sociale dell'azienda. Holostem ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per molte famiglie e pazienti affetti da malattie rare, fornendo soluzioni terapeutiche innovative. La procedura di liquidazione apre ora importanti interrogativi sul futuro delle attività di ricerca e produzione avviate dall'azienda modenese, lasciando incerto il destino di queste innovazioni vitali.