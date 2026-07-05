Il generale Ahmad Vahidi, comandante delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, ha compiuto la sua seconda apparizione pubblica in soli tre giorni, partecipando ai funerali della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. L'evento si è svolto a Teheran, dove Vahidi è stato visto pregare sulla salma della Guida Suprema durante il secondo giorno della processione funebre. Questa presenza ha segnato un notevole ritorno sulla scena pubblica dopo un lungo periodo di assenza.

Vahidi aveva assunto la guida delle Guardie rivoluzionarie dopo la morte del suo predecessore, Mohammad Pakpour, ucciso negli attacchi israeliani-americani all'inizio del conflitto.

Per mesi, il generale aveva evitato apparizioni pubbliche per timore di agguati da parte degli Stati Uniti e di Israele. La sua prima uscita ufficiale, dopo un prolungato riserbo, era avvenuta solo venerdì, rendendo la sua partecipazione ai funerali un evento di particolare rilevanza e osservazione.

La partecipazione ai riti funebri

Durante la cerimonia, Vahidi è stato fotografato e filmato mentre si univa ai fedeli in lutto presso le bare dell'Ayatollah Khamenei e dei suoi familiari. La presenza del generale, circondato da un importante apparato di sicurezza, è stata breve, durando pochi minuti. Dopo aver condiviso un momento di preghiera, è stato rapidamente scortato via tra una folla che intonava cori di "vendetta, vendetta, vendetta".

Questo rapido allontanamento ha sottolineato la delicatezza della sua posizione nonostante la scorta.

Ahmad Vahidi: profilo e ruolo strategico

Ahmad Vahidi è riconosciuto come una figura centrale e influente negli ambienti decisionali iraniani e uno dei principali esponenti della linea dura di Teheran. Sanzionato dagli Stati Uniti e ricercato dall'Interpol, ha contribuito a definire le strategie di Teheran durante il conflitto in corso, dimostrando una significativa capacità decisionale in un contesto complesso.

La sua apparizione pubblica ai funerali della Guida Suprema è stata interpretata come un chiaro segnale della continuità della leadership militare iraniana e della stabilità del sistema.

In un momento di lutto nazionale e di elevata tensione geopolitica, la sua presenza ha riaffermato la sua autorevolezza e la capacità di influenzare le prossime mosse del Paese, consolidando l'immagine di un Iran unito e determinato a perseguire i propri obiettivi strategici, nonostante le pressioni esterne.