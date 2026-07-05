Un crollo del solaio si è verificato il 5 luglio 2026 a Ercolano, in provincia di Napoli, all'interno di uno stabile residenziale in via Mare. L'episodio, pur generando apprensione, non ha causato feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e avviare le prime verifiche sulla stabilità della struttura.

Intervento e misure di sicurezza per i residenti

Il cedimento ha interessato il solaio di un appartamento della palazzina. Dopo le verifiche tecniche, i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione dell'intero stabile a scopo precauzionale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta direttamente nel crollo e non si sono registrati danni fisici. Gli abitanti sono stati allontanati per consentire controlli approfonditi e valutare eventuali rischi strutturali, garantendo la loro incolumità.

Contesto e precedenti sulla sicurezza edilizia a Ercolano

Ercolano, con il suo vasto patrimonio edilizio storico e residenziale, richiede costante attenzione. Questo episodio riaccende i riflettori sulla necessità di vigilanza. Già nel giugno 2026, un'altra palazzina a Ercolano aveva subito un crollo parziale, richiedendo l'intervento dei soccorritori per salvare due residenti intrappolati tra i detriti. Anche in quella circostanza, i vigili del fuoco operarono per garantire l'incolumità e la messa in sicurezza dell'area.

Tali eventi sottolineano la criticità e l'importanza di un monitoraggio continuo e di verifiche strutturali sugli edifici, specialmente in aree urbane con costruzioni datate e potenzialmente più vulnerabili. Le autorità locali mantengono alta l'attenzione sulla situazione degli immobili, con l'obiettivo di assicurare la massima sicurezza per i cittadini e prevenire il ripetersi di simili incidenti, proteggendo la comunità ercolanese.